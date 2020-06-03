مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي منطقة ديرك ونواحيها جثمان الشهيد أسامة العبد الله الذي استشهد أثناء القيام بواجبه العسكري، وذلك في تمام الساعة17:00 في مزار الشهيد خبات ديرك (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين ببيان بصدد جرائم مرتزقة الاحتلال التركي بحق النساء وأهالي عفرين، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي ريف تل تمر بإخراج الاحتلال ومرتزقته من المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار الذي كانوا ينعمون به قبل ثمانية أشهر، وقالوا "حياتنا أصبحت كقصة رعب بعد الاحتلال".(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، أن الحوار الكردي ـ الكردي مهم بالنسبة للشعب والقضية الكردية، وقالوا "منذ سنين يقومون بمحاربتنا لمحو ثقافتنا وإبادة شعبنا، انتصارنا وبقاؤنا على هذه الأرض سيتحقق بوحدة الصف الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

-سادت عموم مناطق شمال وشرق سوريا حالة من السخط إزاء ممارسات الاحتلال التركي وتجنيد الشباب السوريين برواتب وهمية للقتال في ليبيا. أهالي الحسكة ناشدوا الشباب بعدم الانجرار للإغراءات التركية وطالبوا الشباب بـ "العودة إلى ديارهم".(مرفق بالصور والفيديو).

-انخفض منسوب المياه في نهر الفرات داخل الأراضي السورية، عقب خفض الدولة التركية معدل المياه المتدفقة إلى الجانب السوري، ما ينذر بصعوبات في ظل استنزاف السدود للمخزون المائي من البحيرات. (مرفق بالصور والفيديو).

-يؤكّد فنّانو شمال وشرق سوريا على ضرورة إبداء كافّة الفنّانين الكُرد موقف صارم اتجاه الهجوم الذي تعرّض له الشاب باريش جاكان، ونوّهوا بأنّ الفنّان ملك لشعبه وعليه إظهار معاناة شعبه وما يتعرّض له. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-التهمت الحرائق إلى الآن مساحةً تقدر بحوالي 100 ألف دونماً، مزروعة بالمحاصيل في شمال وشرق سوريا، تسبب الاحتلال التركي ومرتزقته بافتعال ما يزيد عن نصفها في المناطق المتاخمة للمناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يرفض التونسيون استخدام بلادهم كمنطلق للتدخل التركي أو غيره في ليبيا، وسط اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتخابر مع دول خارجية مثل تركيا وقطر، ومطالبات بعزله.

-يعود وفدا لبنان وصندوق النّقد الدّوليّ إلى جلسات المفاوضات يومي الأربعاء والخميس، لمواصلة البحث في خطّة الحكومة الإصلاحيّة وأرقام الماليّة العامّة، وسط معلومات أنّه "لم يحصل أيّ تطوّر دراماتيكيّ حتى الآن، لأنّ كلّ ما يجري هو عروض عامّة من الجانب اللّبناني، ولم تصل الأمور إلى مناقشة أيّ تفاصيل أو إجراءات معيّنة".

المرأة

-طالبت نساء عفرين المُهجّرات المنظمات الدولية والحقوقية بمحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته على الجرائم المرتكبة بحق نساء عفرين في المعتقلات، ووصفنها بجرائم حرب. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نورا شهاب, أن الهدف الأساسي للاحتلال التركي هو القضاء على تطور وتقدم المجتمع من خلال استهداف المرأة، وقالت "لكن هذا لن يحصل لأن المنظمات النسائية في شمال وشرق سوريا لن تصمت حيال هذه الانتهاكات".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-لأول مرة في مقاطعة كوباني، افتتحت الإدارة الذاتية معملاً للمنتجات الغذائية دعماً للإنتاج المحلي هو الأول من نوعه بالنسبة للمنتجات الغذائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA