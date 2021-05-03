مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-5-2021

- قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج أحمد اليوسف إن مناطق الإدارة الذاتية تعيش حالة استقرار رغم الصعوبات التي تواجهها ،وشدد على ضرورة الاعتراف الدولي بالإدارة ودعمها لأنها تلبي طموحات الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بناحية تل كوجر، مراسم تشييع جثمان الشهيد فهد حماد المحمد العضو في قوى الأمن الداخلي، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية تل كوجر، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد وجهاء عشائر كردية في شمال وشرق سوريا على أن اتباع حكومة دمشق سياسة التفرقة، وإثارة النعرات القومية والطائفية، وضرب الأمن والاستقرار عبر مرتزقتها "الدفاع الوطني" في شمال وشرق سوريا، لا تخدم حل الأزمة السورية، وأكدوا أن حكومة دمشق فشلت مجدداً، وأن الحل لن يكون إلا عبر الحوار. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب وجيه عشيرة الفاضل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما حيال معتقلي داعش، وقال: "إما أن تستلم كل دولة رعاياها وتحاكمهم في محاكمها أو تقيم محكمة تحت إشراف دولي على أراضي شمال وشرق سوريا لمحاكمتهم". (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- يخرج أهالي كوباني في مظاهرة دعماً لمقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وتنديداً بمحاكمة تركيا للسياسيين في HDP بقضية دعم مقاومة كوباني، واستنكاراً بالقرار الأمريكي الذي صدر بحق قياديين في حركة التحرر الكردستاني، تنطلق التظاهرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، الساعة 13:30،(مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي ناحية عامودا هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق آفا شين وزاب ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع، مؤكدين أن قوات الكريلا ستهزم الاحتلال التركي كما هزموه في غاري. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت ناشطة حقوقية تونسية إنّ زيارة النساء الكرديات إلى تونس فتحت مسلكًا جديدًا في مسار الحقوق الإنسانية المتعثّرة، مبينة أن "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام" التي عرضها الوفد على عضوات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حظيت بترحيب كبير وتفاعل مبدئي إيجابي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال السياسي الكردي، خطيب دجلة "هناك مخطط جديد يستهدف الشعب الكردي"، ودعا الشعب الكردي للوقوف إلى جانب الكريلا من أجل التصدي لهذا المخطط. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- أكد الشاعر والمؤلف الموسيقي الفنان السوري سميح شقير، على ضرورة النظر إلى واقع الكرد السوريين كجزء من القضية السورية، وقال إن أسباب انتمائهم للتغيير الديمقراطي أسبابٌ راسخة يمكن البناء عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تتوجّه الشبيبة الثورية في ناحية الدرباسية وزركان إلى خيمة إعلان النّفير العام في ناحية كركي لكي، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- حذرت مديرية المياه في مقاطعة كوباني من كارثة حقيقية، نتيجة انبعاث الروائح الكريهة من نهر الفرات في الأيام الأخيرة، وذلك لتجمّع الأصداف والمحار والطحالب وتشكّل المستنقعات، وبات أهالي كوباني وجهًا لوجه مع العطش والأمراض الخطيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تسبب الاحتلال التركي بخروج كافة صوامع تخزين الحبوب في مقاطعة كري سبي عن الخدمة بتدميرها أو احتلالها، فيما تدرس الجهات المعنية تخصيص مركزين في ريف "كوباني والرقة" لتسويق محاصيل مزارعي المقاطعة من القمح لهذا العام إليهما. (مرفق بالصور).

- كشف الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن نجاح جهودهم في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي الذي اجتاح ريف دير الزور الشرقي، مشددًا على وجوب تضافر الجهود لمكافحته من قبل الجانبين الأردني والعراقي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA