مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تدلي نُخبة من أبناء الشعب الكردي، بياناً إلى الرأي العام، بصدد الدعوة إلى توحيد الصف الكردي، في مدينة قامشلو الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصفت هدية يوسف، التفجير الذي حصل في عفرين بأنه "إرهابي وضد الإنسانية"، واتهمت الاحتلال التركي بأنها من دبرت للتفجير، وأبرزت غايات وأهداف التفجير(مرفق بالصور والفيديو).

-تحولت الصحافة عن جوهرها الرئيسي في عكس رؤى المجتمع, وأضحت أداة في أيدي السلطات الحاكمة ووسيلة لترسيخ أيديولوجية النظام الرأسمالي, ولكي تعود الصحافة إلى جوهرها لا بد من اللجوء إلى الصحافة والإعلام البديل في ظل التكنولوجيا الرقمية المتطورة في الوقت الراهن(مرفق بالصور والفيديو).

-ليست المرة الأولى التي يدعو فيها السيد عبد الله أوجلان إلى وحدة الصف، فكان دائما يذكّر بالمشتركات التي توحد الكرد ويدعو إلى تعزيزها بما يخدم وحدة النضال، فالمشتركات كثيرة والتحدي واحد، وهذا ما كان يركز عليه أوجلان الذي دعا خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد إلى حث الأطراف على ضرورة الالتزام باتفاق عام ١٩٨٢ الموقع مع الراحل إدريس البارزاني(مرفق بالصور والفيديو).

-شعروا بالأمان حين شاهدوا عربات تحمل رايات قسد ومن فيها يرتدون لباس قسد، تتجه صوب قريتهم، ولكن طريقة دخولهم إلى القرية وإطلاق الرصاص عشوائيا كشفتهم على حقيقتهم، ليبدأ الأهالي بالفرار هربا من انتهاكاتهم وجرائمهم، تفاصيل هذه الحادثة ترويها مواطنة من إحدى قرى سري كانيه حين دخلها مرتزقة تركيا(مرفق بالصور والفيديو).

-بدأ أهالي قرية صوغانكه في ناحية شيراوا بالعودة إلى قريتهم تدريجيا بعد تركها قسرا منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق القرية التي لا يتجاوز عدد أسرها 120 أسرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر مُهجّرو عفرين الذين يقطنون في مقاطعة الشهباء الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في منطقتي عفرين والشهباء، وقالوا بأنه "استمرار لنهج العثمانيين الإجرامي"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رأى مراقبون أن المواجهات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي بين تركيا ومرتزقة تحرير الشام يدل على إذعان تركي لروسيا ومحاولة إرضائها, فيما تصاعدت الاحتجاجات في لبنان على وقع الأزمة الاقتصادية, في حين يستعد خليفة حفتر بعد إلغاء اتفاق الصخيرات لترأس هيكل يحكم ليبيا ما سيؤدي إلى إرباك خطط أنقرة(مرفق بالصور).

السياسة

-انتقد رئيس المنظمة الجزائرية للشباب، عماني أسامة، الموقف العربي والدولي المتخاذل تجاه سوريا وليبيا محملًا المجتمع الدولي والأمة العربية مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث في البلدين نتيجة تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(مرفق بالصور).

المرأة

-شغفها في تجسيد الواقع وإظهار تضحيات شعبها، دفعها إلى تنمية موهبتها في اعتلاء عتبات المسرح، بالرغم من صغر سنها، حيث وجدت من خلال اتحاد الشبيبة الثورية السورية نافذة لتحقيق أحلامها(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تنظم حملة نظافة للحدائق العامة من قبل الإدارة العامة للبيئة تشجيعاً للتعاون ودعما للعمال بمناسبة عيد العمال الساعة10.00(مرفق بالصور والفيديو).

-رغم حالة الخوف التي خلقها فيروس كورونا في قطاع غزة، إلا أن أطفالها رفضوا التخلي عن عاداتهم الرمضانية(مرفق بالصور والفيديو).

-بعد ورود شكاوى من الأهالي تسعى هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة إلى تحويل مكب نافكوري، الذي تنبعث منه روائح كريهة وأدخنة خلال فصل الصيف، إلى غابة اصطناعية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA