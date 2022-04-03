مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-4-2022

تقام في مدينة ديرك وريفها سلسلة فعاليات ونشاطات في إطار نشاطات يوم الـ 4 من نيسان، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تبادر مؤسسات المجتمع المدني في ناحية كركي إلى زراعة الأشجار في قرية حلاق، في إطار نشاطات يوم الـ 4 من نيسان. الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي الأحزاب السياسية في مدينة قامشلو ببيان حول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، في مركز العلاقات والاستشارة الدبلوماسية في مدينة قامشلو، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تبدأ حركة مؤتمر ستار في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بزراعة الاشجار بمناسبة حلول ميلاد القائد عبد الله اوجلان، وذلك ضمن مخيم سري كانيه الخاص بمهجري سري كانيه، المهجرين قسرا عن مناطقهم بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته، بتمام الساعة الـ 11 ظهرا. (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل اهالي ناحية تربه سبيه بميلاد القائد عبدالله اوجلان وذلك في حديقة القائد الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تقوم عوائل الشهداء في ناحية جل اغا بزراعة الأشجار في محيط سد جل آغا وذلك ضمن فعاليات يوم الـ 4 من نيسان. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

هنأت مكونات شمال وشرق سوريا ميلاد القائد عبد الله أوجلان، ودعت إلى تصعيد النضال من أجل المطالبة بحريته الجسدية، كما شددت على ضرورة ترسيخ أفكاره وأطروحاته فيما يتعلق بتعزيز أخوة الشعب والأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح جيف ميلي أنّ القائد أوجلان وحركة الحرية الكردية قد سطّرا مرحلة جديدة من الكرامة في التاريخ الثوري، وذلك في الوقت الذي كانت الحداثة الرأسمالية تمرّ بأزمة.

أشار الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، أحمد كاراموس، إلى أنّ قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" سيُعلن مستقبلاً وقال: "إن حزب العمال الكردستاني مدرج على "قائمة الإرهاب" نتيجة المصالح التي تجمع الدول الأوروبية بالدولة التركية. ولم تعد لديها أي حجج لتوجيه الاتهامات.

أعرب والد الشهيد عكيد عن فخره باستشهاد ابنه خلال حملة مطرقة الشعوب ضد هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة، وقال: "لولا شهادة ابني ورفاقه الـ 120، لسيطر داعش على مناطقنا". (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

استنكرت أمهات السلام حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لقواته في مناطق الدفاع المشروع، وطالبن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم إضافة وصمة عار أخرى إلى سجله الأسود. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أُفادت وسائل إعلام بأن قوات "الفرقة 25" التابعة لقوات حكومة دمشق، والمدعومة من روسيا تُجري تدريبات؛ استعداداً للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، في حين نقل مقتدى الصدر الضغط في تشكيل الحكومة إلى خصومه في الإطار التنسيقي وأمهلهم أربعين يوماً، على أن تؤدي الكتلة الصدرية دور الثلث المعطل

حولت الأزمات المعيشية والاقتصادية المتراكمة في قطاع غزة المناسبات وأبرزها شهر رمضان إلى تذكير دوري بالعجز وقلة الحيلة لدى سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً.

المرأة

عربيات وكرديات وأرمنيات وأشوريات، قاتلن إلى جانب بعضهن البعض ضمن وحدات حماية المرأة، في مواجهة داعش والاحتلال التركي، وسطرن خلالها ملاحم بطولية بفضل تضحيات عظيمة للشهيدات اللواتي نقشن أسماءهن بأحرف من الذهب في صفحات التاريخ. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

العبرة ليست في إصدار القوانين الجيدة على أهميتها؛ بل في احترامها وتطبيقها. والنظام تاريخياً، أكبر منتهكٍ للدستور والقوانين التي وضعها هو نفسه.

ANHA