مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-4-2021

-حذر نوري محمود من مغبة تخريج إرهابيين كبار من مخيم الهول مستقبلًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في القضاء على الخطر الكبير الذي يشكله المخيم، وأكد أن العمليات الأمنية غير كافية لدرء هذا الخطر. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم اتحاد المثقفين فرع الحسكة ملتقى ثقافي تحت عنوان "ثورة روج افا، المكتسبات، المخاوف، كيفية الدفاع عن المكتسبات" في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي بحي تل حجر/ الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-في وقت كان فيه الوجود الكردي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتضر، وبينما كانت القوى الفاشية التي خلّفها الاستعمار الإنكليزي والفرنسي في الشرق الأوسط تستعد لدقّ آخر مسمار في نعش الثقافات الأصيلة في المنطقة وُلد القائد عبد أوجلان، ليشكّل بداية تحوّل في مسار نضال الشعوب المسحوقة ويمنحها الأمل في الوجود والحرية من جديد. (مرفق بالصور).

حوار

أشاد الدكتور فؤاد القطريب بنضال القائد عبد الله أوجلان خلف القضبان في إمرالي، واعتبر تعمّق القائد في التاريخ غير المدوّن علامة فارقة، وأكد أن القائد هو من القلائل في العالم الذين حوّلوا السجن إلى مركز ثقافي وبحث ودراسة. (مرفق بالصور).

المرأة

-هنأت أمهات شهيدات وحدات حماية المرأة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الوحدات، وقلن إنها "هوية كافة النساء، وأضحت مثالًا للبطولة والشجاعة في العالم".(مرفق بالصور والفيديو).

-صرحت عضوة هيئة النيابة العامة في إقليم الفرات، أنّ الدولة التركية خرقت ميثاق القوانين الدولية وانتهكتها بالحكم على جيجك كوباني "بالمؤبد"، مشددة على أنه يجب محاسبة تركيا على خرقها للقوانين وإعادة جيجك إلى سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، نارفين خبات فلسفة القائد عبد الله أوجلان الرئة التي تتنفس بها النساء، وأشادت بدور المرأة في وحدة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكّد عضو اتّحاد الإيزيديّين في مقاطعة عفرين سليمان جعفر بأنّ الاتفاقيات التي تبرم على شنكال هي انتقام لداعش، وأنّ تلك الاتفاقيات ستبوء بالفشل بسبب مقاومة أهالي شنكال والتفافهم حول إدارتهم الذّاتيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

انتهى تسجيل القوائم الفلسطينية لانتخابات المجلس التشريعي، وبدا أن حركة فتح تعيش أزمةٍ غير مسبوقة، إذ تفرقت الحركة إلى ثلاثة قوائم مختلفة في الانتخابات، مقابل قائمة موحدة لحركة حماس، الأمر الذي قد يكون له انعكاسات كبيرة في نتائج الانتخابات، أو حتى ضمان إجرائها دون تعطيل. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-قيّم متابعو مهرجان الشهيد يكتا هركول الخامس، المسرحيات التي عرضت على الخشبة حتى الآن، مؤكدين أنها بحاجة إلى المزيد من الاتقان والدراسة، فيما رأى البعض أنها إنجاز عظيم في ظل ما تشهده المنطقة من حروب. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأت الأرقام تشير في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك ضمن انتشار الموجة الثالثة من كورونا في العالم، وسط مناشدات لاتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون توسع انتشار الفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA