مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ماجد فياض الشبلي إن قسد ملتزمة بالنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار فوري في سوريا، وأشار إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صعّدوا من وتيرة هجماتهم مؤخراً عقب نداء الأمم المتحدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا القيادي في المجلس العسكري السرياني خابور آكاد الدولة التركية إلى أخد نداء الأمم المتحدة بصدد "إيقاف إطلاق النار" بعين الاعتبار, موضحاً أن القصف التركي أسفر عن إصابات بين المدنيين, ودفعهم إلى كسر الحجر المنزلي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد انتهاء أعمال ترميم مستوصف الشدادي وصيانته، نصب الهلال الأحمر الكردي خيمتين للحجر الصحي تحسباً لأي طارئ. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستعد مشفى ليكرين بناحية تل تمر بالتجهيزات الوقائية للحد من ظهور وانتشار كورونا, وفي هذا الخصوص قالت جميلة حمي "نحن الآن نواجه معركتين الأولى مع فيروس كورونا, والأخرى مع هجمات الاحتلال التركي", وناشدت المجتمع الدولي لوقف هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور).

ملف

-يحتفل المؤمنون بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية في 4 نيسان من كل عام بميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي وضع هذه الفلسفة في جزيرة إمرالي رغم ظروف الاعتقال والعزلة المشددة المفروضة عليه من قبل السلطات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-تستمر معضلة إدلب بالتفاعل, حيث تزداد نسبة الخروقات لوقف إطلاق النار والتعزيزات العسكرية إلى المنطقة, إلا أن ذلك يترافق مع هدوء في التصريحات بين روسيا وتركيا, ما يؤشر بحسب مراقبين إلى صفقة قيد الإنجاز أدى فيروس كورنا إلى تأخيرها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-فعّلت بلدية العريشة بالتعاون مع مديرية المياه في الحسكة محطة مصغرة لمياه الشرب، وتعاقدت مع صهاريج لنقل المياه من الآبار لتغطية حاجة أهالي المنطقة، لتكون بديلة لمياه محطة علوك. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني التجار في مصر من الكساد والركود في حركة البيع والشراء بسبب خوف المستهلكين من تفشي فيروس كورونا المستجد، ورغم الاحتياطات والتدابير السريعة التي اتخذتها الحكومة المصرية واستقرار أسعار السلع والخدمات إلا أن الأزمة التي أخلت بالموازيين العالمية أثرت سلباً على الأسواق المصرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA