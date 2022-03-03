مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-3-2022

-بمناسبة حلول 8 آذار ينظم مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا معرضاً للرسم في مركز الثقافة والفن الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، خليل عبدي، إن دولة الاحتلال التركي تحاول بكل الوسائل احتلال شمال وشرق سوريا، وكذلك القوى التي ترى نفسها ضامنة لا تريد الاستقرار للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-في إطار فعاليات بوم المرأة العالمي يزور أعضاء مؤتمر ستار في كل من ديرك وكركي لكي عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية وحواجز قوى الأمن الداخلي. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد علي المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية وذلك تحت خيمة العزاء المنصوبة في حي جودي بمدينة قامشلو الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم هيئة الثقافة والفن في اقليم الفرات معرض للفن التشكيلي تحت شعار "بألوان وإرادة المرأة الحرة سنحمي مكتسبات الثورة"، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن والذي سيستمر لثلاثة أيام بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي، وفي أطار فعاليات والنشاطات هذه المناسبة، مسابقة جري للسيدات، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 13:00 .(مرفق بالصور والفيديو)

يحي المجلس الاجتماعي الأرمني حفل فني بمناسبة يوم المرأة العالمي، في صالة رشو بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بتمام الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يزور مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، حواجز قوى الأمن الداخلي وتقديم الورود للقوات، في إطار الفعاليات والنشاطات المقامة بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي. الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كشفت الإدارية في مؤتمر ستار، نهلة مصطفى، برنامج فعاليات 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة في حلب، وناشدت النساء الاحتفال بهذا اليوم بحماس كبير، كما دعتهن إلى رفع مستوى كفاحهن ضد الذهنية السلطوية. (مرفق بالصور والفيديو).

في يومها العالمي، ترتدي المرأة الزيّ الفلكلوري الذي تسحر ألوانه الخلابة الناظرين، في أجزاء كردستان الأربعة، في عودة بالمرأة إلى جوهرها، على الرغم من ما لحق بعالم الأزياء من تغيرات متسارعة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يشير مجتمع الخبراء والمراقبون إلى أن التحرك العسكري الروسي صوب أوكرانيا ما هو إلا علامة على بدء تغيير خارطة القوى العالمية والتي بدورها ستؤثر على الملفات الشائكة وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الأمن الغذائي.

كردستان

المؤامرة بحق المجتمع الإيزيدي ما تزال مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن شعب شنكال يعي جيداً حجم المؤامرة المحاكة ضده، وما بقاء المجتمع الإيزيدي على قدمه حتى الآن، إلا دليل دامغ على ‏عزيمة وإرادة شعب شنكال، والأهم أنه كلما قاوم قضاء شنكال كلما استطاع العيش بحرية وسلام.‏

العالم

يواصل العهد حملته القضائية بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في قضية قسّمت البلاد وزادت من أعبائه المتراكمة في ظلّ استمرار الاستهداف القضائي لسلامة. فكيف ستتأثر صورة لبنان النقدية والمالية المتآكلة أصلًا بفعل الفساد الاقتصادي المهول في البلاد؟ وهل ينجح لبنان في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الرغم من حساسية الموقف؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ضمن نشاطات الخميس الثقافي، وبمشاركة مؤسسة اللغة الكردية، محاضرة عن الفلكلور الكردي ودوره في التربية والتعليم، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بتمام الساعة 5 عصرا. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية المسرح الجوال المنظمة من قبل المرأة الشابة في الشبيبة الثورية السورية، في فعاليتها لليوم الثاني بعرض المسرح في بلدة تل بيدر التابعة لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بتمام الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA