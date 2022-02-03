مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-2-2022

-يدلي مجلس مدينة قامشلو ببيان استنكار حيال هجمات الاحتلال التركي على ديرك، وذلك من أمام مبنى المجلس الساعة 09:30. "مرفق بالصور والفيديو".

-يشيع أهالي ناحيتي تربه سبية وتل حميس جثامين شهداء حملة مطرقة الشعوب إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء الساعة 10:00"مرفق بالصور والفيديو".

يشيع أهالي ناحيتي تل تمر، والدرباسية بمراسيم متفرقة جثامين 9 شهداء من شهداء حملة مطرقة الشعوب إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء في الناحيتين، الساعة 11:00 "مرفق بالصور والفيديو".

أوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن اختلاط دماء أبناء شمال وشرق سوريا أثناء تصديهم لهجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة، نصر لسوريا بشكل عام، وتأكيد على تماسك وتكاتف جميع المكونات. "مرفق بالصور والفيديو".

أكد الخبير والأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، أن هجمات داعش كانت تهدف لفرض واقع جديد بضوء أخضر من قبل قوى خارجية على رأسها تركيا، وأشار إلى أن حملة "مطرقة الشعوب" كانت عملية ناجحة بكل المقاييس ودافعت عن جميع السوريين والعالم، وطالب جميع القوى الدولية بدعم قوات سوريا الديمقراطية. "مرفق بالصور والفيديو".

يؤكد العرب والكرد في مدينة الحسكة على عمق أواصر المودة والتآخي بينهم، حيث يجمعهم تاريخ مشترك ومصير واحد، مشددين على فشل جميع الأجندات الرامية الى بث الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي. "مرفق بالصور والفيديو".

حثّ أعضاء في لجان الحماية في ناحية تل تمر الأهالي في جميع مناطق شمال وشرق سوريا على مساندة قوى الأمن الداخلي قوات سوريا الديمقراطية من خلال حماية أحيائهم وقراهم. "مرفق بالصور والفيديو".

سياسة

يرى الصحفي مصطفى علو أن التخوف التركي الأساسي في المنطقة هو من المشروع الديمقراطي الذي يتأسس بإرادة الشعب، وقال إن العلاقة ما بين تركيا وداعش علاقة وطيدة، واعتبر أن أمريكا وحلف شمال الأطلسي فعلوا مخططهم الخفي بالهجوم على سجن الصناعة ولكن بعد فشلهم فتحوا الأجواء لتركيا وقدموا الدعم العلني. "مرفق بالصور".

كردستان

قال الأستاذ في القانون الدولي أنور المشرف إن وضع اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" قرارٌ سياسي، وإن الحزب يدافع عن العالم في وجه الإرهاب التركي، وأعلن انضمامه إلى حملة "العدالة والحرية من أجل الكرد".

العالم

شهد لبنان أحداثاً سياسية بارزة. فالحكومة عادت إلى الاجتماع بعد أشهر من التعطيل، فيما أعلن سعد الحريري استقالته من الحياة السياسية، وعدم ترشح "تيار المستقبل" للانتخابات النيابية المقبلة. فكيف سيتأثر لبنان بهذه الأحداث؟

ANHA