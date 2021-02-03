مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- قال أهالي عفرين إنّ السياسة التي تمارسها حكومة دمشق بفرض حصارها على الشهباء استمرار لسياسة الاحتلال التركي الهادفة إلى كسر إرادة أهالي عفرين وإبعادهم عن مقاومتهم، مؤكّدين على أنّهم مستمرّون في مقاومتهم مهما كلّف الأمر. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستمر هجوم الاحتلال التركي ضد ناحية عين عيسى شمال شرق سوريا؛ للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تؤكد قوات سوريا الديمقراطية عدم تمكن الاحتلال ومرتزقته من الوصول إلى الطريق الدولي الـ M4 رغم كل محاولاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- لاتزال الأسر المُهجّرة بانتظار إتمام أعمال التوسعة الثالثة لمخيم كري سبي، التي لم تنجز منها المنظمات سوى نصف عملها، بعد انقضاء 3 أشهر على المدة المقررة، فيما اضطرت الإدارة إلى استقبال 41 أسرة، رغم عدم استيعاب المخيم لها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يحيي مؤتمر ستار في أبو فرع بناحية جل آغا الذّكرى السنوية الـ15 لاستشهاد المناضلة فيان صوران، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي أمّهات الكريلا في مدينة الدرباسيّة، بياناً، بصدد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، في مؤتمر ستار، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة في منبج، ابتسام عبد القادر، أن تركيا تسعى إلى إحياء مرتزقة داعش في المنطقة مرة أخرى، وذلك عبر خلايا نائمة تتحرك وتقوم بأعمال إجرامية وتنفذ الاغتيالات بحق المرأة والشخصيات السياسية وشيوخ العشائر. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت مرة زورو، التي التقت بالشهيدة فيان صوران عام 2005 ، إن المناضلة فيان صوران تحولت إلى رمز للحرية لكل النساء، والروح الوطنية التي كانت تمتلكها جعلت منها رائدة في شجاعتها، ورمزاً للمقاتلة الشجاعة التي يحتذى بها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال لقمان أحمي إن مكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحقيقي يجب أن يكون بين الشعب الكردي، ومكان البيشمركة إلى جانب قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وليس إلى جانب دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، محمد خير شيخو، أن أطرافًا عدة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه مناطق شمال وشرق سوريا، لكن الإدارة الذاتية تستمر بمواكبة عجلة التطور. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان، إلى أن الدولة التركية وحكومة دمشق تسعيان إلى خلق الفتن بين مكونات شمال وشرق سوريا، ودعا الشعب السوري إلى أداء دور يمهد لحل الأزمة السورية بعيدًا عن مخططات أنقرة ودمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- استخدمت قوات الحكومة السورية ما يسمى "ميليشيا الدفاع الوطني" كواجهة للتغطية على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوري، وارتبط اسم هذه الميليشيا بالمجازر وعمليات التعفيش، فمن هي وكيف تشكلت وكيف تستخدمها حكومة دمشق؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- كشف الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو أنهم بصدد تنفيذ مشاريع ستحسن الواقع الاقتصادي والزراعي، وأكد أنه من أولويات الهيئة دعم القطاع الزراعي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّدت مكوّنات ناحية ديرك بأنّ تماسكها مع بعضها البعض إلى جانب قوّاتها العسكريّة، سيفشل كلّ المخطّطات الرّامية لاحتلال المنطقة وتهجير أهلها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA