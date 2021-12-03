مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح معتصمو معبر سيمالكا أن سياسات الديمقراطي الكردستاني تهدد أمن واستقرار كردستان، مؤكدين بأنهم كشعوب شمال وشرق سوريا لن يصمتوا عن خيانة الديمقراطي الكردستاني وسيواصلون نضالهم وكفاحهم حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تتواصل فعالية خيمة الاعتصام في سيمالكا في شهرها الثاني، وسط عزم الأسر في سيمالكا على مواصلة الاعتصام حتى استلام جثامين الشهداء، ودعت الأسر شعب باشور إلى الانتفاض على الحزب الديمقراطي الكرستاني. كما دعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

يصادف اليوم مرور 40 يوماً على استشهاد المقاتلة في قوات الكريلا هيفيدار تربه سبيه، التي أرسلت أول رسالة إلى عائلتها بعد التحاقها بقوات الكريلا بعد مضي ستة أشهر، كتبت فيها قائلةً: "والدتي ارفعي رأسك عالياً، أنا على أرض كردستان، أقاوم وأناضل من أجل تحرير أرضي وشعبي، واليوم أنتِ والدة الأبطال".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد رئيس حركة التجديد الكردستاني الدكتور رزكار قاسم أن المقاومة البطولية التي تخوضها قوات الكريلا هزّت عرش تركيا، وقال: "كل الحكومات التركية ولّت وبقيت المقاومة البطولية مستمرّة ضدّ أعتى عدو للكرد وشعوب المنطقة"، ودعا مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم إطلاق تصريحات تخدم الدولة التركية وحكامها الفاشيين. (مرفق بالصور).

سياسة

أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، أن المنطقة تواجه تحديات وتهديدات خطيرة، وأوضح أن مصير العرب والكرد واحد، وقال: "لا سبيل لمواجهة المؤامرات إلا باتحادهما معاً".(مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني، نصرة درويش، إلى أن أي انتصار للكريلا هو انتصار تاريخي للشعب الكردي، ونهاية الفاشية التركية في شخص السلطة الحاكمة، ودعت الكرد إلى دعم مقاومة الكريلا ومواصلة النضال حتى تحقيق النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح إداريون في حزب سوريا المستقبل في دير الزور أن حكومة دمشق تحاول استنساخ نموذج درعا في مناطق الإدارة الذاتية وبشكل خاص في دير الزور عبر بث الشائعات والفتن وزعزعة الأمن، وهدفها النيل من الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشار عضو مجلس النواب العراقي، غالب محمد، إلى أن سوء الإدارة والفساد الموجود في حكومة جنوب كردستان أدى إلى موجة الهجرة نحو الخارج. (مرفق بالصور).

المرأة

أرسلت البروفيسورة أوتشي كيوريل بيتشاردو رسالة تضامن ودعم إلى نساء شمال وشرق سوريا، وأوضحت أن نضالهن ليس نضالاً من أجل نساء شمال وشرق سوريا فقط، بل من أجل شعوب العالم أجمع. (مرفق بالصور).

العالم

يرتدي السودان عباءة الانقلاب، والانقلاب على الانقلاب. فيخرج الشارع غاضباً لا يريد أن يعيش في عباءة البلاد هذه، بعد أن حلم بثورته وسعى إليها وخاب أمله، ولسان حاله "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية".(مرفق بالصور).

انعكس تغيّر المناخ سلباً على القطاع الزراعي في غزة، وتكبد المزارعون خسائر كبيرة، إثر ضعف إنتاج وجودة مجموعة من الأصناف، كالزيتون والعنب والبلح والحمضيات، وقلة المردود المادي، بالإضافة إلى غياب التعويض من الجهات المختصة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

أشار محي الدين أرسلان إلى أنّ الأوان قد حان ليؤدي المسرح دوراً مهماً في التعريف بالثقافة الكردية وغناها، مؤكداً أن المسرح خطا خطوات كبيرة في ظل ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA