مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-11-2020

​​​​​-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي فرع ناحية كركي لكي كونفرانس، في بلدة رميلان الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد إداريو مؤسسات المجتمع المدني في الرقة أن مفهوم الرئاسة المشتركة، اليوم، تجاوز حدود المكوّن الواحد وتحول لأن يكون منارة للديمقراطية والتمثيل الحقيقي للمرأة في ميادين العمل، واعتبروا أن الرئاسة المشتركة مكسب حقيقي للجميع وليس من حق أحد المطالبة بإلغائه. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين إلى أن حكومة دمشق تشدد الحصار على مُهجّري عفرين، موضحًا أن ما تمارسه حكومة دمشق بحق هؤلاء المُهجّرين، لا يختلف عن ما يمارسه الاحتلال التركي في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تعرض الإيزيديون على مرّ التاريخ للهجمات والمجازر بسبب دينهم، على يد "السلاجقة، الأوغوز، المغول، التتار، العثمانيين والأتراك، البريطانيين، وداعش أخيرًا. (مرفق بالصور).

كردستان

-أوضح السياسي يوسف ديبو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حارب معظم الأحزاب الكردية وقال: "ارتكب الحزب الديمقراطي الكردستاني خطأ كبيراً في الآونة الأخيرة"، وبيّن أن تصرفات مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني توضح بأنه شريك للدولة التركية بكل شيء. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تميز مشغل ليليت منذ تأسيسه بأعماله المتنوعة، إذ لاقى إقبالاً واسعًا من قبل الأهالي والأسواق المحلية بتصاميمه المتنوعة بين كافة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-حافظت مكتبة بور سعيد في مدينة الرقة والتي تأسست عام 1957 على وجودها حتى الآن حيث جمعت وخلال أكثر من ستين عاماً العديد من الكتب, لكنها فقدت العديد من روادها بسبب الحرب السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أجبرته الظروف على التخلي عن أحلامه لتأمين لقمة عيشه، وهو الآن يعمل في الزراعة ويبيع محصوله في شوارع وأزقة مدينة قامشلو المكتظة بالسكان، يقول: "أفضّل الموت على هذه الأرض على النزوح إلى الخارج".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA