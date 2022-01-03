مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-1-2022

لليوم الـ 91 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

شجبت نساء حي الشيخ مقصود في حلب ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم، وآخره استهداف منزل في كوباني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، وأكدنَ على دعم ومساندة أهالي كوباني ضد هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

يشوه الاحتلال التركي معالم عفرين المحتلة وتاريخها، في استكمال للإرث العنصري الفاشي الذي ورثه عن الدولة العثمانية، وسط تصاعد وتيرة الجرائم بشكل لافت خلال العام الجاري، فيما يشدد المهجرون بالمقابل على تشبثهم بالمقاومة التي ستكلل بتحرير عفرين.

يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثامين شهيدين، أحدهما مقاتل في قسد والآخر عضو في حركة الشبيبة الثورية السورية كان قد أصيب في قصف الاحتلال التركي مدينة كوباني واستشهد متأثرا بجراحه، وذلك خلال مراسم في مزار الشهيدة دجلة الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

"وظيفتنا الرئيسة في عام 2022 هي تحرير هذه المناطق" بهذه الكلمات ذكرت نوروز أحمد هدفهم الأساسي في عام 2022، وأوضحت أنهم سيناضلون من أجل تحقيق هذا الهدف. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضحت الكاتبة والناشطة السياسية الاسكتلندية، سارة جلين، أن الحكومات الغربية تستطيع أن تقدم فرصة حقيقة من أجل السلام في الشرق الأوسط، وذلك بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من "قوائم الإرهاب". وأكدت أن إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" يفتح الباب أمام مزيد من العنف تجاه الكرد.

المجتمع والحياة

تسعى مديريات التموين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبر لجانها "الطوارئ" الحد من الاحتكار، وضبط الأسعار، في ظل ما تشهد المنطقة من حصار مطبق، وحثت المديرية الأهالي على الإبلاغ عن أية مخالفة تموينية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قالت الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار إن المؤتمر هو المسؤول الأول عن تلبية نداء كافة النساء في المناطق المحتلة، فيما ذكرت بعض أوجه القصور فيما يتعلق بقضية العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وضرورة تلافيه العام المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA