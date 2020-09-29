مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مسيرة راجلة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان الساعة 17:00. (مرافق بالصور والفيديو).

ـ تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية، حفل في مدينة قامشلو، تحت شعار "الوقت وقت الحرية سوف ننتصر بكل تأكيد". الساعة الـ 17.00. (مرافق بالصور والفيديو).

ـ يتنظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً موسعاً في بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو، الساعة الـ 17.00، (مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً حيال سياسيات الدولة التركية ضد السياسيين الكرد في باكور كردستان، وللرد على تصريحات وزير خارجية الحكومة السورية. وذلك في مبنى المحطة الساعة 11:00(مرافق بالصور والفيديو).

-أشار أهالي مدينة منبج من مختلف المكونات التي تقطنها أن التلاحم الاجتماعي بين المكونات كان ومازال يسد الطريق في وجه خلق الفتن بين شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، وأن المؤامرات والمخططات التي حيكت لضرب الشعب السوري أفشلها أبناء المنطقة بتلاحمهم. (مرافق بالصور والفيديو).

-أوضح رئيس مؤسسة شؤون الأديان في مدينة منبج وريفها علي الجميلي أن الدولة التركية تسعى إلى إحياء عهد العثمانيين وتستغل الشعوب الإسلامية عن طريق استخدام الدين الاسلامي لتحقيق مطامعها. (مرافق بالصور والفيديو).

حوار

-أشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إحياء ذاكرة الدولة العثمانية عبر رسم هلال سني يكون تحت سيطرته، وأكد أنه أرتكب جرائم حرب ضد الكرد في سوريا ويهدم كل مقومات الحياة. (مرافق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار سياسيون كرد ان ما تمارسه تركيا بحق السياسيين الكرد تبرهن على نظامها الدكتاتوري، منوهين بأن اعتقال المشاركين في تظاهرات الداعمة لكوباني، تشير مرة أخرى إلى علاقة ودعم الحكومة التركية للمرتزقة، مناشدين المجتمع الدولي بكسر حاجز صمتهم . (مرافق بالصور والفيديو).

تحليل

-بعد أن فشلت دولة الاحتلال التركية في تحقيق مآربها من خلال ما يسمى بهجوم "مخلب النمر" بدأت باتباع أساليب مختلفة لترسيخ وإدامة احتلالها لمناطق باشور كردستان، في مراكز الحرب الخاصة التي أنشأها الحزب الديمقراطي يتجول عناصر الميت التركي بكل حرية.

المرأة

-تقيم مجلس المرأة السورية جلسة حوارية في منبج تحت عنوان" الطلاق الصامت" وذلك في الساعة 10:00(مرافق بالصور والفيديو).

ـ يُقعد المؤتمر الثاني لمجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، في بلدة رميلان، الساعة الـ 08.00. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-فيلم ber bi rû، أحد الأفلام التي كان لها وقع خاص في نفوس المشاهدين من أهالي عفرين القاطنين في مخيمات الشهباء. (مرافق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الشبيبة والرياضة لإقليم عفرين: "لقد تجاوبت المرأة الشابة بشكل كبير مع حملتنا، وخاصّة أنّ الفعاليات تجسّد أمل وألم المرأة، لذا نهدف دائمًا إلى تنظيم المرأة وتوعيتها ووصلها بالمقاومة والنضال ضد الحرب الخاصة التي تحاول استهدافها بشكل دائم".(مرافق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني أهالي مدينة قامشلو من مشكلة تفاوت أسعار الأدوية في بعض الصيدليات، وسط مطالبات بضرورة ضبط أسعارها، فيما بيّن الرئيس المشترك لاتحاد الصيادلة بأنهم أنشأوا لجنة تتولى مهام الرقابة والتفتيش، وشدد على ضرورة تعاون الأهالي مع الاتحاد للحد من الاستغلال. (مرافق بالصور والفيديو).

-فاقت أعداد التلاميذ في مدرسة مخيم مهجري كري سبي ثلاثة أضعاف القدرة الاستيعابية لها، فيما ناشدت إدارة المدرسة بدعمها لإنجاح سير العملية التعليمية فيها. (مرافق بالصور والفيديو).

ANHA