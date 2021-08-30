مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29 -8-2021

عد وجهاء ووجيهات مدينة حلب الدفاع الذاتي واجباً منوطاً بكل سوري يغار على بلاده، مشيرين في الوقت نفسه أن صمام الأمان وركيزة بناء مجتمع ديمقراطي هي وحدة مكونات الوطن. (مرفق بالصور والفيديو).

بُعدهما عن قريتهما لم يؤثر على انتمائهما وارتباطهما بثقافتهما وأشجارهما، مسنّان من عفرين يتقاسمان الحياة بعيدين عن الديار المحتلة، محاوليّن تخفيف وطأة ومرارة البعد عن أرض الوطن بزراعة الأشجار والورود. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، سليمان سليمان، الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان بالاتحاد ضد الهجمات التركية؛ لتحقيق الاستقرار وحل القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أعضاء في حزب سوريا المستقبل على ضرورة الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية التي أثبتت خلال السنوات الماضية أنها المشروع الأمثل لإنهاء الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بدأت بوادر الانقسام تظهر في المشهد الليبي بشكل واضح مع دعوة الدبيبة لحضور جلسة مساءلة في البرلمان ورفضه الحضور، ما يشير إلى أن ما يجري هو تكرار لسيناريو حكومة السراج التي تشكلت لدفع الأزمة الليبية إلى الحل، ولكنها أضافت إليها عقدًا أخرى. (مرفق بالصور).

كردستان

يقول الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات أوصمان خلف بأن تركيا تسعى لإبادة الكرد بسبل وأماكن متعددة، وأكد بأن هذه المساعي تفشل أمام مقاومة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الإداري في أكاديمية الشهيد إسماعيل موسى في منبج، محمود بكرو، أن "الغاية من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان من قبل تركيا والدول الرأسمالية هي منع انتشار فكره وحلوله للقضايا العالقة في الشرق الأوسط، خوفًا على مصالحها ومناطق نفوذها في المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

كانت الذرة الخضراء تكسو الريف الغربي لمقاطعة كوباني، أما اليوم فتغير الحال وجف نهر الفرات الذي كان يمد الآبار بالمياه، وأثر ذلك على كافة أنواع الزراعات ومنها الذرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA