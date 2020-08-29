مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد اليوم حزب سوريا المستقبل مؤتمره العام الثاني وذلك في صالة التاج بمدينة الرقة، الساعة ٩.٣٠ (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم أهالي ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء تظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي، ودعماً لمقاومة حفتانين، وذلك في الساعة 6:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-لاجئون أغلقت في وجوههم سبل العيش والعودة، وأصبحوا يتخوفون من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم، وهمهم الوحيد العودة لديارهم ولكن حكومتهم واقفة متفرجة دون حراك، رغم علمها بمعاناتهم في رحلة اللجوء. (مرفق بالصور والفيديو).

-"تعددت طرق القتل والقاتل واحد"، هذا ما قاله أهالي الرقة في حديثهم عن استمرار معاناة أهالي مدينة الحسكة، جراء قطع مياه الشرب عنهم من قبل تركيا، وطالبوا الحقوقيين في الشرق الأوسط بتحريك ملف جرائم الحرب التركية على الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن مدينة الحسكة "جريمة ضد الإنسانية"، وناشد المنظمات الإنسانية الدولية لاتخاذ موقف عاجل يردع تركيا عن الاستمرار بهذا العمل اللاإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-حذّرت عضوات مؤتمر ستار في ناحية الشدادي الفئة الشابة والنساء من تداعيات الحرب الخاصة التي تستخدمها الدول الرأسمالية لتحقيق مصالحها في المنطقة، وأشرن إلى أن التكاتف الشعوب يقضي عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

بدأت نساء مُخيم مُهجّري كري سبي بتأمين المؤنة الشتوية من تجفيف للخضروات وشراء لوازمها استعدادًا للشتاء، وذلك في ظل ظروف النزوح الصعبة التي يعيشونها في المخيم بعد تهجيرهم من قراهم ومناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تصدر المرأة الشبابة في إقليم عفرين بياناً إلى الرأي العام العالمي بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة على يد الاحتلال التركي ومرتزقته (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تربية طيور الحمام مهنة رائجة في مدينة كوباني ويزداد عدد ممتهنيها، وللمهنة أسرارها ومهاراتها ومباريات وجوائز، فيما يحرص أصحاب المهنة على عدم الإضرار بالمحيط الاجتماعي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA