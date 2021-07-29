مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-7-2021

-ينظم مجلس شبيبة الرقة مسيرة تندد بالانتهاكات التركية على الأرضي السوريا، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تتجه الأنظار إلى السويداء الواقعة جنوب سوريا إثر تسريب وثيقة من حكومة دمشق تتحدث عن نية مرتزقة داعش شن هجمات هناك، ما أثار قلقاً وأسئلة حول حقيقة ذلك والأهداف التي تقف وراء تسريب تلك الوثيقة. إذ كشف سياسي من السويداء اطلع على هذه الوثيقة لوكالتنا عن أهدافها والسيناريوهات المحتملة. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب شيخ عشيرة العلي العربية المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بنحو 5مليون نسمة استطاعوا دحر الإرهاب والمحافظة على وحدة الأراضي السورية، وقال: الإدارة الذاتية تمثل جميع مكونات شمال وشرق سوريا وحققت استقراراً في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في شمال وشرق سوريا الشعب السوري للتكاتف في وجه صفقات مشبوهة بين دولة الاحتلال التركي وقوى عظمى ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أعلنت جامعات شمال وشرق سوريا عن مفاضلة التقدم إلى الجامعة للعام الدراسي 2021-2022، وكشفت عضوة اللجنة التحضيرية للمفاضلات في جامعات شمال وشرق سوريا عن استعداد الجامعات لاستقبال ألفي طالب وطالبة للعام الدراسي المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقد حقوقي التعاطي الدولي مع ملف محاكمة مرتزقة داعش في مخيم الهول وسجون قوات سوريا الديمقراطية، واعتبر تملّص الدول من استعادة رعاياها من المرتزقة تخاذلاً دولياً في قضية خطيرة تهدد السلم العالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد منسق سد الفرات رشدي رمضان أن وارد مياه الفرات من الجانب التركي لا يزال على حاله منذ مطلع 2021 .وهو اقل من 200 م3/ثا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنطلق فعاليات معرض هركول الخامس للكتاب، اليوم، في مدينة قامشلو بمشاركة 44 دور نشر من عموم كردستان ودول عربية عدة، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-ندد عدد من السياسيين الكرد بتصريح وزارة الخارجية السورية عن الإدارة الذاتية، وقالوا إنه يهدف إلى زرع الفتنة بين مكونات المنطقة وضرب مكتسبات الإدارة في شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى أن الإدارة تسعى لترسيخ السلام والمساواة بين جميع المكونات والأطياف وكافة شرائح المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

أشادت الرئاسة المشتركة لمجلس منطقة ديرك بالمقاومة البطولية لقوات الدفاع الشعبي في وجه المخططات الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي، داعية إلى تصعيد النضال في وجه تركيا الساعية إلى احتلال باشور وأجزاء من العراق. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-طالب عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي السوري، رمزي شيخ موس بإطلاق سرح الدبلوماسيين المختطفين من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، مبيناً أن سياسة الأخير تخدم الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت نيلوفر قوج إن تركيا فشلت في آخر مراحل حربها ضد جنوب كردستان، وأضافت : "ولأجل تحقيق النصر كلفت الحزب الديمقراطي بمهمة محاصرة الكريلا والقضاء عليها. يجب على الجميع الحذر من هذه الأوضاع".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA