مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ذكرت مصادرٌ خاصة من داخل منطقة ادلب المحتلة، أن دفعة من المرتزقة السوريين، تستعد تركيا لإرسالهم إلى أذربيجان مقابل مبالغ مالية كبيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في منبج محسن الجاسم إن مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض لحرب خاصة تشنها تركيا وتستهدف بالدرجة الأولى الشبيبة والمرأة سعيًا لنشر الفوضى بينهم، وشد أذهان الفئة الشابة إلى أمور لا تتناسب مع أخلاق وقيم المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) أحمد خوجة بأن "الحرب التي تشنها الدولة التركية على منطقة حفتانين هدفها القضاء على الوجود الكردي أينما وجد"، وشدد على ضرورة تحرك إقليم كردستان والحكومة العراقية لوقف تلك الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يسود الهدوء المناطق اللبنانية التي حصلت فيها اشتباكات يوم الاثنين، حيث توقف القصف المدفعي الإسرائيلي، في ظل استمرار تحليق طائرات استطلاع وحربية في أجواء قرى لبنانية، فماذا حدث وإلى أين تتجه التطورات؟(مرفق بالصور).

المرأة

-كشفت لجنة البحوث وإحصاءات مؤتمر ستار حصيلة الاعتداءات ضد النساء في المناطق المحتلة خلال عامين من الاحتلال التركي، وذلك بملف توثيقي تحت عنوان "المرأة تحت الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

-يتهيأ مؤتمر ستار لإقليم عفرين وللمرة الثانية لعقد كونفرانسه في مقاطعة الشهباء، وذلك بعد عقد سلسلة اجتماعات للنساء في النواحي والبلدات وتعيين إداريات فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يستقبل مستوصف الشعب في الشدادي أكثر من 300 مراجع ومراجعة يوميًّا، ولحماية المراجعين كُثفت الإجراءات الاحترازية بعد إعلان إصابات جديدة في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أثنى أهالي مدينة قامشلو على الجهود التي تبذلها الإدارة الذاتية، لحل مشاكلهم وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لهم، وخاصة الخبز، بينما أكدوا أن وضع كشك لتوزيع الخبز في كل حي خطوة جيدة لخدمة الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأ المشروع التعاوني الذي أقامته إدارة مخيم مُهجّري كري سبي بطرح منتوجاته من الخضروات لأهالي المخيم بعد نضوجها، مما يساهم في توفير الخضروات بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعاني بعض القرى غربي مقاطعة كوباني من انعدام مياه الشرب إذ يلجأ السكان إلى شراء المياه, بينما تعاني قرى أخرى من مشكلة تلوث مياه الشرب, في حين كشفت الجهات المعنية عن مشاريع من شأنها حل هذه المشاكل وهي قيد الإنجاز. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA