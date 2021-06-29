مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-6-2021

- منذ العاشر من حزيران الجاري ومصير ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي مجهولاً، ولم يبرز حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) إلى الآن أي حجة حول أسباب اختطافهم، فمن هم المختطفون؟ (مرفق بالصور).

- حصلت وكالتنا على صورة من داخل مدينة سري كانيه لطفل يحمل السلاح يظهر برفقة مرتزقة ما يسمى "الفرقة 20" التابعة لدولة الاحتلال التركي، فيما كشفت مصادر خاصة أن الاحتلال ومرتزقته يجندون الأطفال بأعداد كبيرة. (مرفق بالصور).

- ازدادت حالات التسمم الناجمة عن تلوت مياه نهر الفرات في مقاطعة كوباني، إذ سجلت هيئة الصحة في إقليم الفرات في آخر إحصائية أعلنتها 1464 حالة تسمم خلال الشهر الأخير. (مرفق بالصور).

كردستان

- أدانت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نورا الحامد اختطاف أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في جنوب كردستان، ورأت أن الدولة التركية هي من تقف وراء هذه الأفعال بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- "تحت شعار بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الإيذيدية في روج آفا"، يُعقد الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيذيدية، بمقاطعة الشهباء، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- اعتبر محمد عباس "الائتلاف" "معارضة سلبية"، وأكد أنه "لا هم له سوى بيع أراضي الوطن للتركي الغاشم"، مبيناً أن هذا "الائتلاف" يعمل بمشاريع الدولة التركية التوسعية والاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الباحث والكاتب الكردي صالح بوزان، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفق مع تركيا للقضاء على حزب العمال الكردستاني، لافتاً بأنهما لن يستطيعا ذلك، وأكد أن الديمقراطي وضع نفسه في نفق السياسة التركية ولذلك يبرر الهجمات على جنوب كردستان ويدعي بأنها تستهدف حزب العمال. (مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبرت المختصة في شؤون الجماعات المسلحة، أنكي سيوبيرغ، عقد محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لمرتزقة داعش خطوة هامة لتحقيق العدالة لضحايا المرتزقة، مؤكدة أن عدم عقد المجتمع الدولي محكمة دولية في شمال وشرق سوريا مرتبط بالاعتبارات والتعقيدات السياسية واللوجستية للدول المانعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يوماً بعد يوم تفتح الأوراق والسجلات ويكشف النقاب عن ممارسات تركيا في سوريا، وآخرها الكشف عن سرقة الآلاف من المصانع والمعامل والمنشآت الحيوية لمدينة حلب التي تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، ونقلها عبر مرتزقة مأجورين إلى الأراضي التركية بإشراف مباشر من مقربين من أردوغان شخصياً. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم شبيبة الكادحين في مدينة قامشلو تظاهرة تنطلق من دوار الشهداء صوب مزار الشهيد دليل ساوخان، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- يشارك نحو 40 شابا وشابة في ورشة إعداد ممثلين، تحت إشراف مدربين مختصين من كومين فيلم روج آفا وبالتنسيق مع مركز آرام تيكران للثقافة والفن في كركي لكي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يعدّ القطن من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ونظراً للأهمية التي يحظى بها عالمياً كسب لقب "الذهب الأبيض" وحظي باهتمام في مناطق شمال وشرق سوريا إلا أن كميات الإنتاج ونسبة الزراعة تشهد تراجعاً في منطقة حوض الفرات واستعاد عافيته في إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA