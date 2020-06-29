مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-6-2020

على الرغم من احتراق جسده بشكل شبه تام، وأنينه، جهاد ديريك الذي أضرم النار في جسده قبل 21 عامًا في مثل هذا اليوم، يسأل ويجيب: "إذا سألتم ماذا يعني لي القائد عبد الله أوجلان؟ سأجيب القائد عبد الله أوجلان بالنسبة لي هو الدنيا والآخرة، والوجود واللاوجود، والشخصية والشجاعة والأخلاق وكل شيء في الحياة".