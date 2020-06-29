مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يستذكر أهالي كركي لكي استذكار الذكرى 24 لاستشهاد المناضلة زيلان وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن. الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).
- يشيع أهالي مدينة كوباني عدداً من الشهداء إلى مزار الشهيدة دجلة وذلك في الساعة ١٧:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).
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- ينظم اتحاد المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود والاشرفية في حلب تظاهرة بالمشاعل في ذكرى استشهاد المناضلة زيلان وذلك في الساعة 19:30. (مرفق بالصور والفيديو).
- ينظم مؤتمر ستار اجتماعاً في ناحية عامودا فعالية لاستذكار المناضلة زيلان، الساعة الـ 10.00. في مقر المؤتمر. (مرفق بالصور والفيديو).
- قال وجيه عشيرة الأومرية في ناحية الدرباسية، إنّ نجاح المرحلة الأولى تعد خطوة "إيجابية وتاريخية"، وعلى جميع الأطراف الكردية أن تكون على قدر المسؤولية والثقة التي أعطاها الشعب لهم. (مرفق بالصور والفيديو).
- تشهد مقاطعة الشهباء أزمة في توفير مادة المازوت، وارتفاع سعرها، الأمر الذي أدى إلى رفع السائقين لأجرة المواصلات ما بين القرى والنواحي، فيما بيّن إداري في لجنة المحروقات إنه في حال استمر إجراء الحكومة السورية فقد يخلق أزمة على كافة الصعد في المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).
- أطلقت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني، حزمة مشاريعها ضمن الربع الثاني من العام الحالي، بتكلفة تصل إلى المليار ونصف المليار ليرة سورية، فيما تتميز المشاريع المستهدفة بأنها أكثر حيوية عن مشاريع الربع الأول. (مرفق بالصور والفيديو).
المرأة
- عبّر عدد من نساء مدينة قامشلو عن رفضهن لتشديد حزب العدالة والتنمية العزلة على القائد أوجلان، ودعون النساء إلى العمل والخروج إلى الساحات للمطالبة بحرية أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).
الشرق الأوسط
- قالت الباحثة اللبنانية والخبيرة في الشأن التركي الدكتورة هدى رزق، إن تركيا سعت منذ بداية الأزمة السورية إلى تسليم حكم البلاد إلى الإخوان المسلمين, وأكدت أن الأحلام التركية في العراق قديمة، وتجددت مع الاجتياح الأمريكي ومع بروز الضعف العربي, وأشارت إلى أن المشكلة التي تعانيها تركيا سببها إنكار القضية التركية.
سياسة
- أشار عضوان في حزب سوريا المستقبل، أنّ جيش الاحتلال التّركيّ يكثّف من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف تشكيل جيش انكشاريّ جديد، وإفراغ المناطق من سكّانها الأصليين وتغيير ديمغرافية المنطقة وإحياء العثمانيّين فيها. (مرفق بالصور والفيديو).
- قالت الناطقة باسم لجنة المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي عائشة آجار باشاران إنه لا فرق بين المجازر التي ترتكبها تركيا بحق المرأة وممارسات داعش، موضحة أن هدف تركيا من وراء استهداف المرأة القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وخنق ثورة المرأة.
بورترا
- على الرغم من احتراق جسده بشكل شبه تام، وأنينه، جهاد ديريك الذي أضرم النار في جسده قبل 21 عامًا في مثل هذا اليوم، يسأل ويجيب: "إذا سألتم ماذا يعني لي القائد عبد الله أوجلان؟ سأجيب القائد عبد الله أوجلان بالنسبة لي هو الدنيا والآخرة، والوجود واللاوجود، والشخصية والشجاعة والأخلاق وكل شيء في الحياة".
المجتمع والحياة
- طالب عدد من أهالي كركي لكي وتل كوجر الدول المعنيّة بفتح معبر تل كوجر من أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار".(مرفق بالصور والفيديو).
- ساهمت التدابير التي اتخذتها إدارة المرور في مدينة قامشلو في تقليل الازدحام وتنظيم حركة السير ضمن الأسواق، ومنع حدوث هجمات عبر السيارات والدراجات النارية، ويرى أبناء المدينة أنها تدابير تخدم كافة شرائح الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).
ANHA