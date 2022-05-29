مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-5-2022

تدلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانً للرأي العام بخصوص تهديدات الاحتلال التركي والتغيير الديموغرافي الذي تعمل على تنفيذه في المنطقة وذلك في مقرها في مدينة الرقة الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق عملية الإحصاء السكاني في المنطقة الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بعد ان كانت قد انتهت من المناطق الشمالية والغربية، عبر مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة وذلك بتمام الساعة الـ10.00 في كل من "الهول، الشدادي، العريشة، مركدة". (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مسيرة تضامنية مع مقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات الإبادة المشتركة على مناطق الدفاع المشروع التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك بتمام الساعة 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والصحفي المصري إلهامي المليجي أن إقامة تركيا للمستوطنات في المناطق التي احتلتها بشمال شرق سوريا، تمثل خطراً وجودياً على سوريا، وعدّها بؤر سرطانية في الجسد السوري، مشيراً إلى ضرورة تحرك الدول العربية السريع والحاسم لإيقاف العبث بديمغرافية البلاد(مرفق بالصور ).

ذكر قائد مجلس تل تمر العسكري أن الأسبوعين الفائتين شهدا استقدام تعزيزات ضخمة لجيش الاحتلال التركي على خطوط التماس في ناحية تل تمر، وأكد استعدادهم للتصدي لأي هجوم جديد على الناحية وعبر عن ثقته بأن قواتهم لن تكون في مواجهة المحتل وحدها بل سيدافعون عن المنطقة بمساندة أهالي المنطقة(مرفق بالصور والفيديو)

مع مواصلة الاحتلال التركي إطلاق تهديداته باحتلال مناطق سورية جديدة وتنفيذه لحملات التوطين في المناطق المحتلة، انطلقت جولة جديدة من اجتماعات ما تسمى اللجنة السورية على الرغم من فشل سبع جولات سابقة، إذ أكد معارض سوري أن هذه "اللجنة بنيت على باطل"(مرفق بالصور).

كردستان

حمّل الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية احتلال تركيا لمناطق من باشور، وإقامة القواعد العسكرية وإطلاق يد استخباراتها هناك، وطالب كافة الأحزاب الكردية بالاتحاد ضد حرب الإبادة التي تمارسها تركيا بحق الشعب الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

توقع الباحث في الاقتصاد السياسي، أحمد عمر، أن الحرب بين روسيا والغرب ستطول، وأشار إلى أن تأثُّر روسيا بالعقوبات الغربية سيزداد كلما طالت مدة الحرب، وأضاف " إلا أن هذه العقوبات، لن تحل أزمة الغرب العميقة في ظل البحث عن نظام إقليمي وعالمي جديد"(مرفق بالصور )

أصدرت حكومة دمشق مؤخراً قانون الجرائم الإلكترونية والذي يتضح الدافع من إصداره التستر على الانتقادات الشعبية المتزايدة لفشل الحكومة في احتواء أزمات البلاد، في حين عززت الانقسامات السياسية في ليبيا التساؤلات والمخاوف حول مستقبل السلطة في البلاد بعد تاريخ 22 حزيران، وهو موعد انتهاء خريطة الطريق الأممية(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

حث عضو لجنة الصحة بمجلس الرقة المدني أهالي الرقة على التزام بالتدابير الوقائية وبالأخص النظافة العامة لتجنب الإصابة بمرض التهاب السحايا حيث سجلت اللجنة ما يقرب من 400 إصابة في الرقة خلال الأيام الفائتة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA