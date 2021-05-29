مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-5-2021

-أدان أهالي مدينة منبج مواصلة دولة الاحتلال التركي حبسها لمياه نهر الفرات، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط لإطلاق حصة سوريا من مياه نهر الفرات التزاماً بالاتفاقيات والقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح سكرتير حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد أنه مادام القائد عبد الله أوجلان معتقل في إيمرالي، فإن الدولة التركية لن تكف عن هجمات الإبادة بحق الشعب الكردي، وقال: "على جميع شعبنا إعلان النفير وتوحيد الخطاب ضد هجمات الإبادة ومخططات العثمانية الجديدة"(مرفق بالصور والفيديو).

-أكدت أحزاب كردية وعربية وسريانية أن الهدف الرئيس من الهجمات التركية على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا هو إبادة الشعوب الأصيلة في المنطقة، وأن المهمة الأساسية هي حماية الشعب من هذه الهجمات التركية، وشددت على ضرورة قيادة القوى الكردستانية النفير العام. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت رئيسة مكتب التنظيم في مجلس حزب سوريا المستقبل بمنبج، آسيا الحسين، إن السياسة التي يتبعها أردوغان لتشتيت المعارضة في الداخل التركي تهدد بنسف المجتمع المدني المستقل ليكون مكانه مجتمع موالٍ للسلطة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة شادي الإبراهيم إن الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع "اعتداء علني على حدود الجوار"، مؤكدًا أن تركيا تقوض الاستقرار في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة حلب تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، مكان التجمع أمام مركز الحركة الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، تنطلق الساعة 19:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يفعّل مشفى هجين العام خلال الأيام القليلة القادمة، عقب الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تأهيله. (مرفق بالصور والفيديو).

-هيأت شركة تطوير المجتمع الزراعي واتحاد الفلاحين في مدينة الطبقة مناخ عمليتي الحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية لهذا الموسم، بغية سيرهما دون معوقات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA