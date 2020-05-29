مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال عناصر من مرتزقة جيش الاحتلال التركي ممّن سلّموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية إنّ قادة المجموعات وعدوا العناصر بمنحهم منازل وأملاك المدنيين ليشاركوا في الهجوم على سري كانيه وكري سبي، وقالوا إنّ المرتزقة نهبوا وسرقوا ممتلكات الأهالي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عاد الطريق الدولي الـ M4 إلى واجهة الأحداث السورية، حيث عاد إلى الخدمة مجدداً، نتيجة تفاهم روسي تركي, فما بين سيناريو الاستثمار الاقتصادي وكسب أوراق القوة وبين المراوغة التركية في تطبيق الاتفاقات السابقة، هل سيدوم هذا الاتفاق طويلاً؟(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-تهدف مبادرة "صرخة الزّيتون" إلى أن تكون عفرين والمناطق المحتلّة من أولويات الاجتماعات الكردية والدولية, وإيضاح موقف كافّة الأطراف الساعية إلى الوحدة الوطنية الكردية من احتلال المدينة, وسبل إعادة أهاليها إليها, فيما يؤكّد مسؤولون في المبادرة أنّه لا شرعية لأيّ وثيقة سياسية إن لم تتطرّق إلى وضع المدن المحتلّة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال الإعلامي الليبيّ ورئيس مؤسسة برنيق للصحافة، علي بن جابر إنّ الجيش الليبي منذ أن قرّر إعادة تمركزه بمحاور القتال حول العاصمة طرابلس يواصل الاشتباك مع المليشيات الإرهابية في محاور مدينة غريان وجنوب طرابلس، وأكّد بأنّ جميع المدن الليبية ترفض انتهاكات مرتزقة أردوغان، وتساند الجيش الوطني. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-لا يزال عدد كبير من سكان البادية السورية يعتمد على الحياة البدوية والترحال وتربية الماشية كمصدر لتأمين الدخل، ليبقوا على صلة وطيدة مع التاريخ والحياة مع الطبيعة، لكن التحضر يهدد هذا الشكل من الحياة. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت مديرة المياه في مقاطعة قامشلو بوضع حل مؤقت للحد من مشكلة التعديات التي تطال المحولات الكهربائية المغذية لمناهل المياه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتوعية الأهالي من المخاطر الناتجة عن التعديات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA