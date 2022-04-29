مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-4-2022

-ازدادت حدة الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا مع إطلاق تركيا هجمات جديدة على مناطق الدفاع المشروع، فقد قالها الرئيس التركي علناً بأنه سيهاجم شمال وشرق سوريا، فيما تبرز التساؤلات عن السيناريوهات الممكنة لأبناء المناطق المستهدفة لمواجهة الخطر التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الشهباء، عماد داود، أن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد السوري، وقال: "عندما تفرض الحصار على منطقة زراعية تنتج مواداً تساهم في تغذية الاقتصاد السوري بالنقد الأجنبي، فهي لا تلحق الضرر بالشعب فحسب بل بالاقتصاد الوطني". (مرفق بالصور والفيديو).

ترى الرئيسة المشتركة لبلدية ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، أن دولة الاحتلال التركي تسعى عبر استهداف المراكز الخدمية إلى تهجير السكان، مؤكدة أن استمرار العمل في الناحية هو الرد الأنسب على جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

أعادت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة، أسباب نقص الوارد المائي إلى عدم التزام الاحتلال التركي بما هو متفق عليه حول محطة علوك، ولتجاوزات مرتزقة دولة الاحتلال التركي على خط الكهرباء المغذي للآبار ومحطة الضخ. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس مكتب آل البيت في الطبقة، الشيخ عدنان عليوي أن، ما تمارسه الدولة التركية تحت عباءة الإسلام من قتل للأبرياء واحتلال للأراضي وتجنيد للمرتزقة لخدمة أجنداتها أمرٌ لم يسبقها إليه أحد، داعياً أهل العمائم والمنابر لإظهار الحق وعدم الخنوع لأوامر السلطة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد رئيس التيار الإصلاحي السوري، شكري شيخاني، أن هناك قوى على رأسها تركيا تحاول زعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن والأمان في المنطقة، وأشار إلى أن هذه القوى بينها وبين شعوب المنطقة خلافات كبيرة صنعتها هذه الأنظمة، ولذلك لا سبيل أمام هذه الشعوب إلا التكاتف والتضامن والوحدة تحت مظلة الأمة الديمقراطية مادام المصير مشتركاً. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

سلط محامون الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية في حربها ضد الكرد، لافتين إلى أن "استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في هجومه على مناطق الدفاع المشروع يعدّ انتهاكاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقّعة عام 1993. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تكثفت المساعدات التركية التي تواصل جمعيات تركية إرسالها، حيث تنشط هذه الجمعيات بشكل مكثف منذ انفجار مرفأ بيروت وتستمر بتنفيذ "مشاريع إنسانية وتنموية" على كافة الأراضي اللبنانية. ما يطرح تساؤلات قديمة حديثة، لماذا تقدم تركيا هذا الكم من المساعدات للبنان؟

مر شهر رمضان، مُرّاً على فقراء قطاع غزة وذوي الدخل المحدود، إذ حرموا من أكل لحوم الدجاج إثر "الارتفاع الجنوني في الأسعار" وسط إهمال من الجهات الرسمية، واتهامات لكبار التجار بالاحتكار والتسبب بالأزمة.

ANHA