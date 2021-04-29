مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-4-2021

- ينظم مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين تظاهرة بخصوص الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف ناحية تل تمر، وهم يرتكبون الجرائم بشكل شبه يومي، فيما قال مجلس الناحية إن استهداف الأهالي وقوتهم وقطع المياه والكهرباء عنهم على خطوط التّماس هو لتأليبهم على الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدان الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، ورئيس اتحاد المحامين العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، وأكدا على مواصلة النضال ضد الفاشية. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة ،نضال محمود، الأمم المتحدة بإخراج محطة علوك من يد تركيا التي تستخدم المياه الصالحة للشرب وسيلة للابتزاز السياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أثار توقيت شن تركيا لهجمات على مناطق الدفاع المشروع وما سبقه من إجراءات أميركية فهمت على أنها ضوء أخضر جديد، بالإضافة إلى صمت بغداد وهولير، تساؤلات حول حسابات القوى الدولية والأطراف العراقية، إذ أكد خبير مصري بأن "هناك صفقات عديدة هدفها أن يكون الكرد جميعاً هم الضحية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار مظاهرة تنديداً بالهجمات التركيّة على مناطق الدفاع المشروع، في حي تل حجر بمدينة الحسكة، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- رجّح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم جنوب كردستان وافقتا على هجوم جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع الأمر الذي شجع الأخير على التمادي في هجماته المتواصلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- حمل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار سياسة التغيير الديمغرافي التي تتبعها دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، بعد تهجير سكانها قسرًا وتوطين المرتزقة وأسرهم مكانهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم حركة الشبيبة الثورية في حي الشيخ مقصود بحلب، تظاهرة بالمشاعل تنديداً بهجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع، أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 20:30، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- باتت مياه نهر الفرات ضمن الأراضي السورية تواجه خطر التلوث بعد مضي 3 أشهر على بدء تركيا بحبس كميات كبيرة من المياه، ما أدى إلى انخفاض غير مسبوق وكارثي في منسوب النهر. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستعد مزارعو الخضروات الصيفية (البواكر) لقطف محصولهم في بداية الشهر أيار المقبل وضخه إلى السوق المحلي، فيما أكد مزارعو ناحية تربه سبيه أن الإنتاج المحلي من الخضروات يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في خفض أسعارها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدم أهالي مدينة الرقة وجبات إفطار صائم للعوائل المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال افتتاح ثلاثة مطابخ في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب أهالي حي طي عن سعادتهم بوجود قوى الأمن الداخلي في حيهم، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان بعد طرد مرتزقة ما يسمى الدفاع الوطني. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA