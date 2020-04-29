مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا المواطن خليل بلال الذي التقى بالقائد عبد الله أوجلان في تسعينيات القرن الماضي، إلى التمسّك بفلسفة القائد أوجلان، والسعي لتطبيقها على أرض الواقع من أجل تحقيق أهداف الثورة. مشيراً إلى تواضع القائد غير مفهوم الشخصية القيادية(مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني المسن فلات محمد خان ذو الـ 61 عاماً من مرض السكري الذي تركه طريح الفراش ليصاب بالغرغرينا في ساقه اليمنى, في حين تخلى عنه أبناؤه الذين هاجروا إلى الخارج، ولا تقدم له المنظمات الإنسانية أية مساعدة، كما يقول جيرانه(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لماذا تحولت منطقة زينه ورتي إلى مركز للأزمة في باشور كردستان؟(مرفق بالصور).

السياسة

-دعا السياسي نجم ملا عمر الأطراف السياسية إلى حل الخلافات بالحوار، كما شدد على ضرورة تغليب مصلحة الشعب الكردي على المصالح الحزبية، وتجنب الاقتتال الداخلي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الدولية جمال رائف، إن الشعب الليبي عبر تفويضه للمشير خليفة حفتر لقيادة البلاد قد وضع حدا للفراغ الدستوري الذي تعاني منه ليبيا منذ انتهاء صلاحية حكومة الوفاق والتي أقرها الاتفاق الذي وقع عام 2015(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-اتخذت هيئة الصحة وهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا وجامعة روج آفا قرارا مشتركا بتحويل أكاديمية الصحة في روج آفا إلى "كلية للطب" وتكون تابعة للجامعة(مرفق بالصور والفيديو).

-وفرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المبيدات اللازمة للقضاء على دودة "السونة" التي تضر بمحصولي القمح والشعير(مرفق بالصور والفيديو).

-نظراً لحاجة منطقة ديرك إلى منظومة إسعافية، بادر الهلال الأحمر الكردي وبدعم من الهلال الأحمر الكردستاني بتجهيز مركز للخدمات والحالات الإسعافية الطارئة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA