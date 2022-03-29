مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-3-2022

سياسة

تعقد اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية" الذي ترعاه مسد، اللقاء التشاوري الثاني، خلال نيسان/أبريل المقبل، فيما من المزمع أن تكون اللامركزية من المواضيع الرئيسة المطروحة على جدول أعماله. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح ساسة وحقوقيون في دير الزور أن "التسويات" التي تعمل عليها حكومة دمشق ما هي إلا تعميق للأزمة السورية وإطالة أمدها، مؤكدين أن حلّها يكمن في الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحوار السوري دون إقصاء أي مكون. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

حذر الرئيس المشترك لحركة الحرية محمد عبدالله من التداعيات الكارثية التي سيخلّفها تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع دولة الاحتلال التركي في أي هجوم ضد قوات الدفاع الشعبي، ولكنه في الوقت ذاته عبر ثقته بأن الشعب والكريلا سيفشلون مخططات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من الأهالي وممثلين عن فعاليات مدنية واجتماعية إن إدراج اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) في "قائمة الإرهاب" هدفه كان القضاء على الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وطالبو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

وسط الأزمة التي نشبت نتيجة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة والغرب إلى تسريع إحياء الاتفاق النووي، بينما لا تزال إيران تتمسك بشروطها، ويرى الدكتور والباحث في الشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي بأن "عدم التوصل لاتفاق يضبط ويفرض القيود على طهران يجعل من الصراع العالمي دائرة متسعة، هذا ما يدفع الغرب إلى التسريع بتوقيعه".

المجتمع والحياة

خصص مزارعون في الطبقة 25 ألف دونم من أراضيهم الزراعية للخضار الصيفية، بينما تؤكد لجنة الزراعة أنها تدعمهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة، وأن الدعم المقدم دفع المزارعين إلى تنويع محاصيلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

رحب أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة بالإجراءات التي نفذتها قوى الأمن الداخلي ضد الأشخاص الذين يحتكرون المواد الغذائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA