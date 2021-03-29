مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-3-2021

- ينظّم مجلس حزب سوريا المستقبل بحلب احتفالية، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه ، أمام مركز الحزب في حي الشيخ مقصود، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر المجلس العسكري لوحدات حماية الشعب في مجلس الهول الشهداء الأبرار من ناحية تل حميس الذين استشهدوا من أجل حرية شعبهم، في مقرّ صوامع الحبوب في تل حميس، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أطلقت لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا، في 26 آذار، حملة لحث اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT على القيام بواجبها حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعت كافة الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية وشعوب المنطقة إلى المشاركة في الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الناطق باسم قبيلة الفدعان، أحد قبائل العنزة في المنطقة، تيسير العفاد، أن روسيا خرقت اتفاق سوتشي من خلال السماح للاحتلال التركي بتجاوز بنود الاتفاقية وارتكاب مجازر بحق المدنيين واحتلال المزيد من الأراضي، وأكد أن شيوخ ووجهاء المنطقة لن يسمحوا باحتلال مناطق سورية أخرى وأنهم سيحررون ما تم احتلاله. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح حقوقيّ أنّ محاكمة جيجك كوباني في تركيا مخالف للقانون السوري والدولي مُستشهداً بالقوانين الدولية الخاصّة بذلك، لافتاً إنّه بإمكان أسرتها المطالبة بابنتهم عبر المنظمات الدولية والحقوقية. (مرفق بالصور والفيديو).

- بالإرادة والمقاومة الشديدة التي استمدوها من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، استطاع المعتصمون إرسال رسالة إلى العالم مفادها أنّهم مستمرون في النضال حتى الوصول إلى الحرية الجسديّة للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لمخيم الهول تعليقاً على انطلاق حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم إن "حملة قوى الأمن في المخيم ستساهم في إعادة الاستقرار، وبسط الأمن، وستحد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين"، مؤكدة على أهمية هذه الحملة لإتاحة الأريحية لعمل المنظمات وتسهيل إدارة المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

أشاد الناطق باسم عشيرة الخواتنة العربية بالعملية الأمنية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في مخيم الهول، وقال: "الحملة لن تثمر دون تقسيم المخيم إلى أقسام وقطاعات أصغر، وعزل السوريين عن العراقيين، وعزل عوائل داعش عن غيرهم، وإطلاق عمليات أمنية مكثفة في الجهة الجنوبية من مخيم الهول بشكل دوري".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- "في كردستان اليوم، يجب أن تكون الحياة بطولية من الناحية الفكرية والتنظيمية والعملية، لأن البطولة هي الأبجدية التي سوف تغيّر حقيقة كردستان عبر الثورة"(مرفق بالصور).

- أكد والد معتقل سياسي في تركيا أن الدولة التركية لا تأبه بالقانون وتمارس سلطتها الوحشية والديكتاتورية على المعتقلين وسط صمت دولي مخزٍ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها إدارة المرأة في الرقة بصدد الاطمئنان على صحة القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت القيادية في وحدات حماية المرأة فيان آدار حول حملة " الإنسانية والأمان" التي انطلقت في مخيم الهول بأن الحملة تسير إلى الآن بشكل ناجح، ولن تبقى محصورة ضمن نطاق المخيم. وأوضحت فيان أن حماية المخيم ليست مسؤوليتهم وحدهم وإنما هي في الوقت نفسه مسؤولية القوى العالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، إن إغلاق المعابر من قبل حكومة دمشق، هو نتيجة الصراع بين روسيا وإيران للسيطرة على النفط السوري والاستفادة من الجمارك، ولكن الشعب السوري المُحارب في لقمة عيشه هو من يدفع الثمن. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- منذ أن بدأت الأزمة الليبية وتركيا تطمع في السيطرة على هذا البلد الغني بمصادر الطاقة، وكذلك الاستفادة منه في الحصول على الدعم شرق المتوسط، إلى جانب استعمال هذا البلد كمنطلق نحو أفريقيا للسيطرة عليه. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- ينظّم مكتب الشباب في حزب سوريا المستقبل افتتاحية دورة لكرة الطائرة في الشدادي،(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول بتقديم المسرحيات المشاركة، في يومه الثالث على التوالي، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يقدّم أهالي ناحية ديرك واجب العزاء لذوي الشهيد محمد عبدو، في مركز الهيد باور للشبيبة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- توشك لجنة البلديات والخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني على الانتهاء من مشروع إنارة بلدة أبو حمام وغرانيج وقرية الكشكية في ريف دير الزور الشرقي، خلال الأسبوع القادم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA