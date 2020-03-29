مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-3-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- طالبت عائلات المعتقلين سلطات الاحتلال التركي بالكشف المبكر عن صحة أبنائهم، بعد تكتمها على خبر انتشار وباء كورونا المستجد في تركيا وسجونها, داعين المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل والضغط على تركيا للإفراج عن المعتقلين. (مرفق بالفيديو والصور).
- طالب جرحى الحرب أهالي مدينة الحسكة الالتزام بقرار حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا القاتل, لأنه الحل الأمثل لمنع انتشاره, وناشدوا المنظمات الدولية والإنسانية تقديم العون للكوادر الطبية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).
- يعاني مخيم الشهيد رستم جودي من وضع حرج في ظل حصار تفرضه سلطات باشور (جنوب كردستان) وتقاعس أممي، ويحذر مسؤولون في المخيم من كارثة إنسانية مع استمرار الحصار بخاصة أن عدداً كبيراً من قاطني المخيم قدموا من مناطق موبوءة بفيروس كورونا. (مرفق بالفيديو والصور).
- حذرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، من كارثة إنسانية في حال استمرار الحصار الذي تفرضه سلطات باشور (جنوب كردستان) على مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور). (مرفق بالفيديو والصور).
ملف
- في وجه المشاكل والأزمات والفوضى العارمة التي تسبب بها نظام الحداثة الرأسمالية، تظهر أهمية الامة الديمقراطية كمشروع لحل.
العالم
- رأى مراقبون بأن اتفاق موسكو بشأن إدلب أعاد الطموحات التركية في سوريا إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2011 واعلان استسلامها لروسيا, فيما تستمر الأزمة العراقية وسط حديث عن مساعي لإسقاط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة, في حين تكثف الدول إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.
المجتمع والحياة
- بادرت ورشة خياطة مدنية بصنع ألف كمامة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، في خطوة تعكس روح تشاركية في مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا. (مرفق بالفيديو والصور).
- يفتقر مخيم مُهجّري كري سبي/تل أبيض إلى الدعم والخدمات الصحية من مواد التنظيف والتعقيم، والكمامات لتلافي خطر تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح معظم دول العالم. (مرفق بالفيديو والصور)
ANHA