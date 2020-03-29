مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-3-2020

طالبت عائلات المعتقلين سلطات الاحتلال التركي بالكشف المبكر عن صحة أبنائهم، بعد تكتمها على خبر انتشار وباء كورونا المستجد في تركيا وسجونها, داعين المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل والضغط على تركيا للإفراج عن المعتقلين. (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت عائلات المعتقلين سلطات الاحتلال التركي بالكشف المبكر عن صحة أبنائهم، بعد تكتمها على خبر انتشار وباء كورونا المستجد في تركيا وسجونها, داعين المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل والضغط على تركيا للإفراج عن المعتقلين. (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت عائلات المعتقلين سلطات الاحتلال التركي بالكشف المبكر عن صحة أبنائهم، بعد تكتمها على خبر انتشار وباء كورونا المستجد في تركيا وسجونها, داعين المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل والضغط على تركيا للإفراج عن المعتقلين. (مرفق بالفيديو والصور).