مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-12-2021

ـ لليوم الـ86 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في كوباني مراسم عزاء مركزية لشهداء قصف الاحتلال التركي الأخير الذي طال منزلا في مدينة كوباني وذلك في مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة ببيانً للرأي العام بخصوص استهداف دولة الاحتلال التركي المدنيين في مدينة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي الشدادي والعريشة في مظاهرات تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على زركان وتل تمر وكوباني، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم روضة فراشين في ناحية الدرباسية حفلة للأطفال بمناسبة قدوم رأس السنة، الساعة 9:00،(مرفق بالصور والفيديو).

رفض، الأب الكاهن ميخائيل يعقوب واستنكر استمرار هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال: "نحن ضد أي اعتداء على المسيحيين أو أي من المكونات الأخرى في المنطقة". وذلك في معرض تعليقه على ما تتعرض له القرى الآشورية، وباقي مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات وقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد البروفيسور الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي أن أي تلكؤ من قبل المنظمات الدولية المعنية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكرد هو مشاركة في الجريمة، وأشار إلى أن التحالف الاستراتيجي بين العرب والكرد وتجسيد ذلك للعلاقة في كونفدرالية بين شعوب الأمتين يبقى الطريق الأنجع لمجابهة التحديات المعقدة. (مرفق بالصور).

العالم

ما تزال الجلسات الوزارية في لبنان معطلة، بكابح من حزب الله وحركة أمل اللذين يشترطان حصر صلاحية التحقيق مع الوزراء في ملف تفجير مرفأ بيروت بالمجلس الأعلى. فإلى متى يبقى الوضع على ما هو عليه؟ وفي حال نسفت صفقة بري - عون التي طرحها "حزب الله"، فكيف سيكون المخرج من معضلة التعطيل الحكومي؟(مرفق بالصور).

المرأة

-يعقد تجمع نساء زنوبيا في الرقة ودير الزور الاجتماع السنوي لتقييم أعماله خلال العام الجاري ووضع مخطط عمل العام المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت فوزة يوسف إلى أن أكبر الجوائز قيمة بالنسبة للمرأة والشعوب في العام 2021 هو العقد الاجتماعي، وقالت "يجب حماية هذه الخطوة الثورية والمكتسبات الكبرى مع قوة المرأة".(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت نساء عفرين المهجرات، في مخيم برخدان العزلة المشددة المفروضة من قبل الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، وقلن: " فرحة قلوبنا هي رؤية القائد أوجلان حراً بيننا، سنكسر كل الحواجز لرؤيته حراً جسدياً".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشار عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد شيخو، إلى أن إغلاق معبري فيش خابور والوليد سببه سياسي ولا علاقة له بفعالية الشبيبة، وإنما هو الرضوخ لمطالب الدولة التركية التي توجه الأوامر وينفذها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشدداً على ضرورة أن يراجع الأخير قراراته. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يتسبب حصار حكومة دمشق لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب بتأخير توزيع مازوت التدفئة على الأهالي. في حين أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس العام للحي على استمرار التوزيع حتى تسليم كل عائلة حصتها من المادة ودعت حكومة دمشق لعدم خلط الأمور. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA