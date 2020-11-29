مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يخرج أهالي مقاطعة كوباني في مظاهرة للتنديد بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة اقليم كردستان لإدارة قضاء شنكال، وذلك في ساحة المرأة الحرة بتمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي مؤسسة وحدة الشعوب ومساندتها في كوباني ببيان حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحيتي تل كوجر وتل براك في مسيرة تنديداً بالاتفاقية المبرمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية بصدد شنكال، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أبدى أهالي ناحية عين عيسى قلقهم من الصمت الدولي المريب حيال ما تتعرض له ناحيتهم، وخصوصًا، بعد زيادة حدة القصف التركي على أطرافها ومداخلها في الفترة الأخيرة، مطالبين المجتمع الدولي والضامن الروسي بالضغط على تركيا ومرتزقتها لإيقاف هجماتها وانتهاكاتها للحيلولة دون تكرار مأساتهم خلال الفترة الممتدة من العام 2012 حتى 2017. (مرفق بالصور والفيديو).

ما تزال عمليات القصف شبه اليومية في قرى تقع قبالة المناطق السورية التي تحتلها تركيا شمال وغرب مدينة منبج مستمرة، ويرافقها خطر يهدد حياة المدنيين في تلك القرى.

العالم

في وقت شهد الأسبوع الماضي المزيد من التشرذم والتفكك في صفوف ما يسمى بالائتلاف السوري التابع لتركيا، كشفت أمريكا عن تحرك مشترك مع إسرائيل ضد إيران في سوريا، فيما بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحضير لمرحلة سيئة، بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض.

المرأة

رفضت أن تعيش كأية امرأة تتحكم بها القيود العشائرية، فتمردت على أسرتها ومجتمعها العشائري، واختارت مسيرتها النضالية لتصبح قيادية وسياسية وقدوة تحتذي بها جميع النساء الثوريات، اللواتي ناضلن من أجل البحث عن الحرية.

تشيد باحثة حقوقية لبنانية بضرورة وجود غطاء قانون دولي لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة في المناطق المحتلة والتي تشهد حروب، فيما وصفت النساء الكرديات في شمال وشرق سوريا بالبطلات الحقيقيات لخوضهن النضال بوجه العنف.

تركت شيلان كوباني خلال عملها التنظيمي بصمة نضالية في نفوس أهالي مدينة حلب، وكانت من أوائل المكافحات اللواتي ساهمن في نشر فكر حركة حرية كردستان في المدينة، وسارت على خطاها العشرات من النساء اللواتي تأثرن بعملها ونضالها.

كردستان

قال أهالي شنكال إنهم ليسوا بحاجة إلى قوات أخرى، فهم يملكون إدارة لتسيير شؤونهم، وقوات تحميهم وتنشر الأمن والأمان في المنطقة، وأكدوا أن الحكومة العراقية والقوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني كانوا في شنكال سابقاً، وتسببوا بوقوع مجزرة بحق أهالي المنطقة.

المجتمع والحياة

يتخوف مزارعو الزيتون في منطقة الرقة من قلة الإنتاج وسط ارتفاع تكاليف عصر ونقل الزيتون، لأسباب أرجعها صاحب إحدى المعاصر إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة وموجة الحر الشديدة التي شهدتها المنطقة . (مرفق بالصور والفيديو).