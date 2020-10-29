مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعلن اتحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة عن أسماء المتسابقين الفائزين في مسابقة شهيد غرزان الأدبية في دورته الثانية وذلك تحت شعار "الشباب المبدع ضمان لغدٍ مزهر"، وذلك في مركز هيئة الثقافة والفن في بلدة فافين في مقاطعة الشهباء في الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح معلمو مدينة الحسكة، أنه لا يمكن لأحد أن يلغي المناهج الكردية في مناطق روج آفا، وقالوا "التعليم باللغة الأم هو ثمرة دماء شهدائنا ولا يمكن لأحد إلغاؤها".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-عبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت الحبيب عن قلقه من أن يكون انسحاب جيش الاحتلال التركي من بعض النقاط في حماه صفقة روسية – تركية يمهد لهجوم جديد على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-شدد ساسة في شمال وشرق سوريا على ضرورة صياغة دستور جديد لسوريا يضمن حقوق كافة المكونات ويضع أسس تحرير سوريا من المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، المجتمع الدولي بعدم تجاهل ما يحصل في المناطق التي تحتلها تركيا، وقالت أن ما تفعله يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، وأكدت أن الوقت حان لفرض عقوبات عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-حذّر الرئيس المشترك للمؤتمر الوطني الكردستاني أحمد قاراموش الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن أي حرب بين الكرد ستكون سببًا في القضاء على جميع مكاسب الشعب الكردي، وأعرب عن استعداد المؤتمر للتوسط بين الحزب الديمقراطي وحركة الحرية. (مرفق بالصور).

-عبّر حسو إبراهيم، نائب مجلس الشعب في شنكال، عن رفضه للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والعراقية وحكومة جنوب كردستان حول شنكال، وأكد إصرارهم على المقاومة ضد "القوى التي تسعى إلى تركهم مرة أخرى في مواجهة الخيانة".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-كذّبت أسرة الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل المختطف في تركيا، مزاعم السلطات التركية بأن الصحفي الأسطل، كان يتجسس لصالح الإمارات، ووصفت هذه التهم بـ "المسرحية".(مرفق بالصور).

المرأة

-قالت رئيسة رابطة المرأة العراقية شميران أوديشو إن تقصير الحكومة في تشريع قوانين تحمي المرأة هو السبب في تزايد العنف في العراق وإقليم كردستان، وأشارت إلى أن مبادرتهن في الشرق الأوسط هي للحد من التجاوزات ضد النساء، والضغط لإيصال النساء إلى مواقع صنع القرار. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت أمهات الشهداء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم تمهيد الأرضية لاقتتال كردي – كردي لن يخدم سوى أعداء القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA