مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29-1-2022

أوضح بشير ملّا نواف أنّ الدولة التركية الفاشية تتبع ضمن سياساتها في اسكات الشعوب عبر الاعتقال وبناء السجون، منوها أنّ مناهجها لا تتماشى قط مع معايير ومبادئ حقوق المعتقلين الدولية :"ويعدّ قائد الشعب الكردي المثال الأول الذي أحدث تأثيراً كبيراً على المستوى العالمي رغم الاعتقال وأوضح أنه لا يمكن قمع الكرد من خلال عمليات الاعتقال". (مرفق بالصور والفيديو).

يرى الناطق باسم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية في مكتب الشهباء وعفرين، أن هجمات مرتزقة داعش على سجن الصناعة بالتزامن مع هجمات الاحتلال التركي على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا لم تكن محض صدفة وإنما كان مخططاً لها مسبقاً. (مرفق بالصور والفيديو).

مرّ الاقتصاد في مقاطعة عفرين المحتلة بمراحل مختلفة بين صعود وهبوط، ولكن الاحتلال التركي دمر اقتصاد المقاطعة بالكامل وهي أسوأ مرحلة من الانهيار. لم يعد بإمكان من تبقى في عفرين المحتلة تأمين حاجتهم من زيت الزيتون في المقاطعة التي يُصدر زيتها إلى أنحاء مختلفة من العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال محمد أبوسبحة، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أنه آن الأوان ليجد عرب سوريا وكردها في شمال البلاد أرضية مشتركة، من أجل تقرير مصيرهم، وأكد أن "عليهم أن يضعوا حداً لحالة الفرقة التي عززها التدخل التركي في سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

يرى ساسة ومواطنون أن الأحداث التي تشهدها شنكال وشمال وشرق سوريا مترابطة ببعضها البعض وتهدف للقضاء على الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تركت الأمهات بصمة لافتة في مقاومة العصر خلال 58 يوماً من المقاومة منقطعة النظير، من خلال إعدادهن الطعام للمقاتلين والمقاتلات وإيصاله لهم تحت القصف العشوائي الذي كان يطال المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يحاول المواطن حمو شيخ حمو من أهالي حي الشيخ مقصود تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي عبر زراعة الخضروات في مساحة صغيرة بجوار منزله لتخفيف وطأة الحصار المفروض على الحي من قبل حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA