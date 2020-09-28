مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس ناحية الدرباسية تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان الساعة 15:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تجري اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة منذ قرابة الأسبوع بين فصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي في ريف ناحية تل تمر، فيما نوه مصدر أن سبب الاشتباكات هو خلافات على المسروقات ونهب ممتلكات المدنيين. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي ناحية الشدادي أن وحدتهم وتعايشهم المشترك في شمال وشرق سوريا تحت سقف الأمة الديمقراطية هو سر النجاح، وهدفهم الرئيس هو تحرير الأراضي التي احتلتها تركيا ومرتزقتها. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم أن عدد الطلبة خلال اليوم الأول للدوام الدراسي تجاوز الـ 822 ألف طالب، ضمن 4092مدرسة، كاشفًا عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدرء تفشي وباء كورونا بين الطلبَة. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

قال صالح مسلم إن هجمات دولة الاحتلال التركية سوف تؤدي إلى تأجيج الحرب الأهلية، وإن هذه الحرب تستهدف الشهب الكردي، وأضاف: "من المحتمل أن تقدم الدولة التركية مجددًا على إراقة الدماء، ومحاولة إبادة الشعب الكردي، لكن هذا الأمر سوف يؤدي إلى انهيار الدولة التركية". مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-قال الصحفي والدبلوماسي الأرمني، هامو موسكوفيان، إنّ تركيا تسعى من تدخلها في الأزمة الأرمينية الأذرية، للتدخل في منطقة القوقاز وما بعد بحر قزوين، لتشكيل ما يسمّى بحلم "الطوران الأكبر"، مؤكّداً أنّ تركيا تستخدم المرتزقة السوريين لتحقيق أحلامها. مرفق (بالصور والفيديو).

العالم

-قال أمين عام المبادرة البرلمانية العربية، جمال بوحسن، إن أطماع أردوغان في إعادة نفوذ الامبراطورية العثمانية البائدة، تعدّ أخطر تهديد للأمن القومي العربي، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه احتلال تركيا لأراضي الدول المجاورة. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-يصدر مؤتمر ستار من تلة مشته نور في مدينة كوباني بيانا استنكاراً بإطلاق السلطات التركية حملة اعتقالات بحق شخصيات كردية من باكور كردستان تضامنوا مع مدينة كوباني إبان شن داعش هجماته عليها عام 2014، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يستعد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي لعقد مؤتمره الثاني تحت شعار" بالتنظيم وريادة المرأة الحرة ندحر الاحتلال ونرسخ الإدارة الذاتية لضمان سوريا ديمقراطية"، لمناقشة مواضيع موسعة تخص المرأة السياسية وكيفية تمكين المرأة سياسيًّا. مرفق (بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-قالت المخرجة السينمائية الأردنية سمية بركات إنّ مهرجان ليلون منح الأمل والإلهام للمواطنين في الوقت والمكان المناسب الذي يحتاجون إليه رغم كل التحديات والصعوبات التي تمر بها منطقة عفرين، كأنهم زرعوا بذور حياة للمواطنين ليحصدوها فيما بعد. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA