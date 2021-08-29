مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28 -8-2021

-تقيم لجنة الأدبيات في روج آفاي كردستان كونفرانسها الأول، وذلك في صالة عفرين بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا رئيس مجلس الشعب الآشوري، إلياس عنتر إلياس، الشعب الآشوري السرياني الكلداني للدفاع عن القرى الآشورية في تل تمر، موضحاً أن الهجمات التركية الحاضرة ومجازر عام 2015 و 1915 تنبع من الذهنية ذاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

عول الأمين العام لحزب التطوير والتغيير الوطني على تكاتف مكونات مناطق شمال وشرق سوريا في الحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية أراضيهم من المحتل التركي، ولفت إلى وجود تواطؤ دولي مع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، عذاب العبود، بأن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد للأزمة السورية وهو نموذج للتعايش المشترك والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وأكدت بأن هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة هدفها ضرب هذا المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

تشهد محافظة السويداء جنوب سوريا حراكاً سياساً واجتماعياً لبحث مستقبل محافظتهم وعموم الجنوب السوري بالتزامن مع ترقب التصعيد في درعا، فيما زاد التفجير الذي وقع في مطار كابول من تأزم الوضع في أفغانستان، في حين لاتزال أزمة تشكيل الحكومة في لبنان تشهد تعثراً.

تحليل

-انتهى التدخل الأمريكي في أفغانستان بهزيمة تامة بعد 20 عامًا من الاحتلال. كانت الهجمات على مركز التجارة بمثابة بداية لمرحلة جديدة. وكانت القاعدة قد خطفت القاعدة طائرات ركاب وهاجمت بعض الأهداف في الولايات المتحدة وتسببت وقتها بصدمة كبيرة. في أعقاب تلك الهجمات عام 2001 ،أطاحت الولايات المتحدة بالقاعدة وطالبان ، التي كانت بقيادة ملا عمر وقامت بتصفية نظامها الإداري.

المرأة

بيّنت نساء من مدينتي الرقة ودير الزور أن هجمات الدّولة التركية على مناطق شمال شرق سوريا ترمي إلى ضرب المكتسبات المتحققة في المنطقة، ولفتن أنها تتم بموافقة دولية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-على نفقته الخاصة يسعى المواطن عبد الجبار طي من سكان ناحية ديرك إلى إضفاء الجمالية على منطقة سويديك السياحية في ريف المدينة من خلال عدة مشاريع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA