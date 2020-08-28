مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-بين شكاوى المواطنين والتي تنذر بقرب حدوث كارثة إنسانية والتأكيد أن الاحتلال التركي سبب معاناتهم جراء قطع مياه محطة علوك، تعمل الإدارة الذاتية بكافة السبل على إيجاد الحلول في ظل تفشي جائحة كورونا، فما هي الحلول البديلة وماهي سبل تلافي وقوع الكارثة؟. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح ذوو الشهداء في مقاطعة قامشلو أنهم قدموا أغلى ما لديهم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الكردي، وبيّنوا أنهم يأملون أن تضع القوى والأحزاب السياسية الكردية خلافاتها جانبًا وتوحد صفوفها. (مرفق بالصور والفيديو).

آباء وبنات وعمات، انضموا إلى صفوف الثورة للنضال جنبًا إلى جنب من أجل شعوب المنطقة، وتحقيق الحرية، ويناشدون الجميع بالانضمام إلى الأسرة الكبرى، أسرة الثورة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد مدير المكتب السياسي لجيش الثوار أحمد سلطان المكنى بـ "أبو عراج"، أن جميع مجريات الأحداث تشير إلى أن الوضع في إدلب يسير إلى "الجحيم"، متوقعًا أن تتقدم "قوات النظام وروسيا إلى طريق M4 سلمًا أو حرباً".(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD في إقليم الجزيرة, أن الدولة التركية لديها مخاوف كبيرة حول خروج القائد من سجونها ووضعه حلولاً لكافة الأزمات والفوضى التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ربّت أطفالها على حب فكر وفلسفة القائد وتطبيقها في حياتهم، والعمل من أجل حرية المرأة، كانت الأم التي استهدفتها الطائرة المُسيّرة التركية . (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تلوح في الأفق ملامح تشكيل تحالف عربي يحمل في طياته دلالات انطلاق مرحلة سياسية جديدة، ويعتمد هذا التحالف على كتلة بشرية تتمتع بها مصر، وكتلة نفطية يمتاز بها العراق، ويحتاج ذلك إلى صلة وصل بين البلدين، فكان الأردن عاصمة للتنسيق، كما يبعث هذا التحالف برسائل مقلقه لكل من إيران وتركيا، وأطلق عليه اسم مشروع الشام الجديد، فما هو جديده؟.

-أتى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب ليحول بعض الأبنية الأثرية إلى ركام، خاصة أن عدداً كبيراً منها يتوزع في مناطق قريبة من موقع الانفجار، هذه الأبنية التي سبق أن دُمّر عدد منها وكان القسم المتبقي مهدداً بالتدمير في غياب أي خطة من الدولة اللبنانية للمحافظة عليها.

المجتمع والحياة

-بناء على طلب أهالي ناحية الشدادي وريفها ممن لا يملكون بطاقات عائلية، بلدية الشعب في الناحية تفتتح مكتبًا لصك عقود الزواج والحياة المشتركة. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت ورش الخدمات الفنية ومكتب الإنارة في بلدية الشعب في الرقة بمشاريع إعادة تأهيل الطرق الرئيسة والفرعية ضمن الاستعدادات لمشروع التزفيت خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الإنارة ضمن عدة أحياء متفرقة في المدينة وعلى أطرافها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA