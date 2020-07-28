مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-سعت الاستخبارات التركية عبر عملائها إلى تجنيد بعض الأشخاص الذين كانوا أعضاء في المؤسسات العسكرية، بهدف زرع الألغام ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، وتمكنت المؤسسات الأمنية من إلقاء القبض على إحدى الخلايا المرتبطة بشكل مباشر مع الاستخبارات التركية MIT. (مرفق بالصور والفيديو).

-لم تعد القوى التي تسعى إلى تحقيق غاياتها ومصالحها عبر الحروب والمعارك العسكرية بحاجة إلى ذلك، ففي العقود الأخيرة برز أسلوب جديد في الحرب يسمى "الحرب الخاصة"، ويبدو أن تركيا كثيرًا ما تلجأ إلى استخدامه في حربها ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن كيف؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-تحتضن مناطق شمال وشرق سوريا الآلاف من النازحين والمُهجّرين، الذين يعيشون في ظروف صعبة بسبب قرار مجلس الأمن الذي حصر إدخال المساعدات الإنسانية من معبر واحد يسيطر عليه مرتزقة تركيا، بعد إغلاق معبر تل كوجر الذي كان منفذًا لإدخال المساعدات لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضحت عوائل الشهداء في ناحية تل تمر أنّ هدف الاحتلال من هجماته على جبال كردستان هو إبادة الكرد واسترجاع الهيمنة العثمانية، مطالبة الشعب الكردي بأحزابه وقوّاته العسكرية بأنّ الوحدة الكردية ستكون رادعاً للدول المتآمرة على الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال سياسيون: "إن الدولة التركية تسعى إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي يهدف إلى حل الأزمة السورية"، كما أكدوا أن تركيا تطمع بضم الأراضي السورية إلى تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-كثّفت كل من القاهرة وعمان وبغداد من تحضيراتها للقمة الثلاثية المرتقبة لقادة الدول الثلاث والتي تعد هي الثالثة بعد قمتين سابقتين، إذ يرى المحلل السياسي العراقي كتاب الميزان أن ما ستخرج به القمة، سيكون موقفًا عربيًّا موحدًا يحمي الأراضي العربية. (مرفق بالصور).

المرأة

-يتحضر مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين لافتتاح سوق الهال الخاص بالنساء، لبيع الخضروات ولكسر احتكار واستغلال التجار في ظل قانون قيصر المفروض على سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الإدارية في لجنة اللغة الكردية في إدارة مدارس مقاطعة الحسكة أن السلطات الإيرانية ترى في تدريس المعلمة زارا محمدي اللغة الكردية جريمة، وتريد كتم صوت المرأة كي لا تطالب بحقوقها عبر الاعتقالات. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي مدينة كوباني من تردي الطبابة وارتفاع أسعار الأدوية ومعاينات الأطباء الى جانب الاختلاف في أسعار الأدوية والمعاينات في مشافي وعيادات وصيدليات المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل مديرية المحروقات العامة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة توزيع مخصصات مازوت التدفئة على الأهالي، وفق إجراءات سهّلت آلية التوزيع، ووُصفت بالأكثر دقة من سابقاتها، فيما تصل الكمية المخصصة لحاجز المليون ونصف اللتر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA