مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-6-2021

- يقدّم أهالي ناحية ديرك ومنطقة الكوجرات واجب العزاء لذوي الشهيدة شرفين عبد الصمد في قرية كرا صوري فقة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- قال وجهاء العشائر العربية في ناحية صرين جنوب مقاطعة كوباني إن "علينا الاتحاد مع الإدارة الذاتية لإزالة المخاطر التي تتربص بنا، وعلى الشعب في مناطق الإدارة الذاتية أن يكون يداً واحدة ليقف في وجه المخربين الذين يحاولون جر المنطقة للدمار، ونحن أصحاب هذه الأرض، وليس هناك فرق بين العربي والكردي والتركماني". (مرفق بالصور والفيديو).

- كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الأسبوع الأخير قصفه على القرى المأهولة بالسكان في الريف الغربي لمدينة كري سبي بالأسلحة الثقيلة، ويقول قيادي في مجلس كري سبي العسكري بأن الاحتلال يسعى لإفراغ القرى بهدف توسيع رقعة الأراضي التي يحتلها، لكنه أكد بأنهم سينتصرون لأنهم يحظون بمساندة الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعت عضوة منسقية مجلس عشتار في مخمور أهالي باشور كردستان الانتفاض بوجه مخططات الاحتلال التركي وإدراك حساسية المرحلة وقالت "صمت الأمم المتحدة وPDK شرعنوا هجمات المحتل على مُخيم مخمور". (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت إدارية مؤتمر ستار في تل تمر إن الدولة التركية تحاول بكل الوسائل كسر حركة المرأة، وأن إدلاء المنظمات الحقوقية والنسائية ببيانات استنكارية لا تكفي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- عملت حكومة دمشق في ظرف الأشهر الأخيرة على إصدار قوانين وتشريعات تشترك في الأهداف بقواسم مشتركة هي زيادة الضرائب على الشعب ما يشير إلى زيادة الخناق الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة منذ فرض قانون قيصر. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- لقد بلغت مجتمعات الشرق الأوسط بكافة شعوبها مفترق الطريق. فاتجاهات وميول الإمبراطورية الأمريكية كقوة مهيمنة بعيدة كلياً عن إيجاد الحل. بالمقابل، فسلوك نماذج جديدة شبيهة بفييتنام، أمر غير منطقي. هذا ومن المستحيل تكرار تجربة تركيا المعاشة في العشرينات من القرن الماضي. (مرفق بالصور).

حوار

- أكد رياض درار أن اجتماع روما سيناقش ضمان وصول المساعدات إلى كافة السوريين وفتح المعابر أو إيجاد البديل لها، وأشار إلى أن ضعف اهتمام القمم الأخيرة بالأزمة السورية ربما يرجع إلى هامشية موقع سوريا الآن في سلم الأولويات لدى واشنطن، كما طالب المجتمع الدولي بضم قضية مرتزقي داعش الأجانب وعوائلهم في مخيم الهول إلى ملفات الحل السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- لأول مرة في شمال وشرق سوريا تمارَس رياضة التسلق، بانضمام العشرات من الأطفال والشباب ضمن نادي جودي التابع للاتحاد الرياضي في مدينة رميلان بإقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يهدد خروج مضخات المياه عن الخدمة جراء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، الأراضي الزراعية بريف دير الزور الشرقي، منذراً بكارثة تضع حياة وسبل معيشة السكان المعتمدين على النهر في مياه الشرب والري في دائرة الخطر الوشيك. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA