مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

ينصب مؤتمر ستار ومؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، خيمة عزاء مركزية في مدينة قامشلو، لتقبل واجب العزاء في الشهيدات المدنيات، الأم أمينة ويسي وعضوتا مؤتمر ستار زهرة بركل وهبون ملا خليل اللواتي استشهدتن في قرية حلنج التابعة لمدينة كوباني من إثر غارة لجيش الاحتلال التري في 23 حزيران. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مؤتمر ستار في صالة سيران في مدينة قامشلو، اجتماعاً لاستذكار المناضلة زيلان (زينب كناجي) في الذكرى الـ 24 للعملية الفدائية التي نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

تمكنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا من تفكيك شبكة استخباراتية تضم 6 أشخاص تابعة للمخابرات التركية (الميت).

وصفت أسر الشهداء في ناحية تل تمر الاتفاق الكردي-الكردي بـ "الخطوة التاريخية والمباركة"، ولفتت أن تهديدات الدولة التركية لا تستهدف طرفًا معينًا بل جميع الشعب الكردي, ودعت جميع الأحزاب والقوات العسكرية البدء بالمرحلة الثانية من أجل التصدي للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

في مناطق شمال وشرق سوريا، يتكلم السكان لغات بعضهم البعض، بحيث يصعب على المرء أن يفرّق بين العربي والكردي والسرياني، ويرون أنفسهم أنهم أصحاب قضية ومصير مشترك، وخلقوا تناغماً جميلًا فيما بينهم. (مرفق بالصور والفيديو).

قصة المواطنة (م ب) التي ضُربت على يد المرتزقة، ووصف طبيب تابع لهم الدواء الخاطئ لها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، فحاولت الانتحار، وسط صمت دولي مخزٍ. (مرفق بالصور والفيديو).

تحقيق

تعدّ الروسيات الدواعش الأخطر في مخيم الهول، لأنهن يرغبن بالعيش وفق شريعة داعش، ويرفضن تعليم أبنائهن، وهناك الكثير من الأموال التي تأتي إلى المخيم، فمن أين يأتي هذا المال وإلى أين يذهب؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

شهدت إدلب خلال الأسبوع الماضي, حرب تصفيه يشنها مرتزقة "تحرير الشام" ضد معارضي السياسات التركية, فيما وجهت مصر رسائل شديدة اللهجة إلى أردوغان بشأن ليبيا, في حين كثفت فرنسا الضغط على تركيا مطالبة أوروبا بمراجعة عميقة للعلاقة معها.

المرأة

استنكرت الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، حدة حزام، رئيسة مجلس إدارة جريدة الفجر الجزائرية، استهداف الدولة التركية للناشطات والنساء الكرديات اللاتي يواجهن الأطماع التركية في شمال سوريا بكل شجاعة وبسالة.

أدانت السياسيات في مدينة الرقة الهجوم التركي على كوباني، وأشرن إلى أن الشهيدات الثلاث كان لهن جهد كبير خلال الثورة في شمال وشرق سوريا، وهذا ما جعل تركيا في توتر دائم. (مرفق بالصور والفيديو).

تستعد حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين لتنظيم أسبوع فني بدءًا من 30 من حزيران الجاري مع حلول الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة زيلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بيّنت مديرية الكهرباء أن ساعات التقنين الـ 13 الحالية مرتبطة كليًا مع تواصل انخفاض معدل منسوب مياه الفرات، ولا يمكن تحديد مدة ثابتة للساعات، في حين تدرس المديرية إمكانية إحداث مكتب لمكافحة السرقات والحد من كميات الإسراف الكبرى. (مرفق بالصور والفيديو).

بدأت بلدية الشعب في كوباني منذ أيام العمل على تزفيت الطرق المدرجة ضمن مخطط البلدية لهذا العام، وتعمل بلدية الكسرات على تقديم الخدمات لـ 13 قرية على امتداد ريف الرقة الجنوبي . (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA