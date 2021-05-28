مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28- 5-2021

- قال الكاتب والباحث صالح حيدو إن الدولة التركية تستهدف الشعب الكردي في شخص حزب العمال الكردستاني، مضيفاً: "الشعب الكردي لم يعد كما كان في السابق. الشعب الكردي ومن خلال قوات الكريلا والنضال السياسي يتصدى لسياسات الإبادة".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت أسر شهداء من ناحية تربه سبيه أن الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع هي حرب تركية تستهدف الوجود الكردي ولا تستهدف قوات الكريلا كما يشاع منوّهين إلى أنهم مستمرون على خطا وأهداف شهدائهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أعضاء مركز باقي للثقافة والفن أن هدف الدولة التركية أصبح واضحًا وهو محو وجود الشعب الكردي، مشددين على القوى الكردية في باشور كردستان إصدار موقف صريح حيال الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الحقوقي عبدالله العريان إلى أن كل عملية تغيير ديمغرافي في المنطقة ستزول مع الأيام، مادام الشعب متمسكاً بخيار المقاومة والنضال. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعدّت منظّمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات تقارير على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، وثّقت من خلالها بالصّور والفيديوهات، انتهاكات وجرائم تركيا بحقّ شعوب المنطقة، وأرسلتها إلى المحافل الدولية للمطالبة بمحاسبة تركيا على تلك الجرائم. (مرفق بالصور).

المرأة

- بعد ثماني سنوات من استشهاد أول شهيدتين من وحدات حماية المرأة، الشهيدتين سلافا وبيريفان، تحولت قصة مقاومتهما إلى كتاب، وهي بصدد أن تصبح فيلمًا سينمائيًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت نساء ريف دير الزور الشرقي السير على نهج القائد عبدالله أوجلان، مبينات أنه "منارة لكافة النساء اللواتي استطعن بفكره الوصول إلى مستوى كبير من الوعي وعلى جميع الصعد"، وقلن: "ندوّن فكره في عقولنا للنضال به".(مرفق بالصور والفيديو).

- استنكرت نساء بلدة كرباوي هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، مؤكدات أنهن سيواصلن دعم قوات الكريلا من خلال الفعاليات، والقتال إلى جانبهم في ساحات المعارك إن لزم الأمر. (مرفق بالصور والفيديو).

- ساهمت اللجان والمكاتب الاقتصادية التابعة لمؤسسات المرأة في شمال وشرق سوريا في توفير فرص العمل لمئات النساء عبر حزمة من المشاريع أنجزتها، وتحفيزهن على العمل وتطوير أنفسهن بما يلائم استقلاليتهن الخاصة، ومن بينها مشروع لافتتاح الأفران. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، إن الإدارة الذاتية نجحت في أن تكون نظاماً بديلاً للأنظمة المركزية، وإن "من أبرز نتائج النظام المركزي والقومي ضعف الانتماء الوطني لأبناء الشعب السوري وتخليهم عن أرضهم والذهاب للبحث عن ذاتهم في البلدان الأوربية" وأضاف معلقاً على الانتخابات الرئاسية: "نحن لم نخرج في ثورتنا لنغير أشخاصاً بل لنغير الذهنيات".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA