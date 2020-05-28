مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ادعى مرتزقة معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية أن افتعال الفوضى في المعتقلات يهدف لممارسة ضغوط على المجتمع الدولي لعرضهم على محاكم دولية، وتوعدوا بمزيد من التصعيد في حال بقوا بلا محاكمة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يتزايد الصدى الدولي الأوروبي المُعترض والمحذر لإسرائيل من فرض سيادتها على مناطق من الضفة الغربية، في وقت ترجح فيه مصادر أمنية إسرائيلية، أنها ستواجه صعوبة كبيرة في تطبيق خطتها. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-يمارس هواية صيد طائر الحجل، وصناعة الأقفاص الخشبية، حتى تحولت الهواية إلى مهنة يؤمّن معيشته منها منذ أكثر من أربعة عقود. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA