مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-4-2022

-تجري مباراة لكرة القدم بين فريقي سرم وآليان وذلك في ملعب فدنك الرياضي بناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو في تمام الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تبادر حركة المجتمع الديمقراطي بناحية كركي لكي بحملة نظافة, الساعة 09:00(مرفق بالفيديو والصور).

-تعقد لجنة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية اجتماعاً للمؤسسات والمجالس والكومينات في ناحية عامودا لمناقشة مسودة العقد الاجتماعي وذلك في صالة المجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم جزيرة الواقعة بناحية عامودا في تمام الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

-منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا تدلي ببيان إلى الرأي العام وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا شهداء شهر نيسان، ممن استشهدوا خلال سنوات مختلفة، عبر مراسم تنظم من قبل مجلس عوائل شهداء الحسكة، في مزار "الشهيد دجوار" بالمدينة، بتمام الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيخ عشيرة النعيم في الطبقة، عبد الرحمن الجدوع، أن الجدار الذي تبنيه الحكومة العراقية بين شمال وشرق سوريا وشنكال يهدف لتطويق شنكال، داعياً الشعب في المنطقة لنسف " كل ما يُحاك لنا من قبل الاستبداد العالمي".

ندد مهجرو عفرين القاطنون في ناحية تل رفعت بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته الأخيرة على طول خطوط التماس في مقاطعة الشهباء، مؤكدين إصرارهم على البقاء في الشهباء حتى تحرير عفرين والعودة إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

"سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، يكمن في تصعيد المقاومة والنضال في أجزاء كردستان الأربعة "، بهذه الكلمات شددت إحدى الشخصيات الوطنية في روج آفا على ضرورة تصعيد النضال لتحرير القائد جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

انتقدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، الحكومة العراقية على استقدام قواتها إلى شنكال، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بدعم تركي؛ بهدف تطبيق اتفاقية 9 تشرين الأول 2020. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون كرد أن الشغل الشاغل للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)هو تحقيق مصالحه حتى لو كانت بالتعاون مع دولة الاحتلال التركي على حساب الشعب الكردي، وحضوا الكرد على توحيد صفوفهم في وجه هجمات الإبادة التي تقودها تركيا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مظاهرة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالفيديو والصور).

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة بالسيارات في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو استنكاراً لهجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع, وذلك في ساحة المرأة الحرة في تمام الساعة 20:00.(مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، مظاهرة منددة بالهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، في تمام الساعة 10:00 في مركز الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الشبيبة الملتحقون بالنفير العام المعلن من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة، جاهزيتهم التامة للتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع، والمشاركة في التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK). (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تحضّر هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة لافتتاح أول معرض للكتب الكرديّة في يوم اللغة الكردية المصادف لـ 15 أيار، ومن المقرر أن يقام المعرض لثلاثة أيام متتالية في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تنظم منصة الفعاليات والحركات والتنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا تظاهرة مشتركة بين نساء الرقة والطبقة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مدينة الرقة الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار، عائشة محمود، أن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في المناطق التي يحتلونها في سوريا تزداد يوماً بعد يوم، وسط صمت دولي مريب، مؤكدة أن لديهم دلائل وثبوتيات تدين الاحتلال التركي على جرائمه. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

لا تزال أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في العراق تراوح مكانها مع استغلال تركيا للضعف والانقسام الذي تشهده لتنفيذ مآربها في احتلال مناطق في جنوب كردستان بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يرى رئيس المنتدى الألماني الكردي، يونس بهرام، بأن تركيا تسعى لإحياء العثمانية الجديدة.

أعلنت تركيا، إغلاق مجالها الجوي أمام القوات العسكرية الروسية، وذلك بالتزامن مع تصعيد في شمال وشرق سوريا وشمال غربها وبعد زيارة وفد أميركي إلى أنقرة والذي يسعى لحشد الحلفاء ضد روسيا على خلفية تحركها في أوكرانيا، فما دلالات هذه الخطوة؟ وماذا بعدها؟

ANHA