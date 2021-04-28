مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-4-2021

- يدلى مجلس عوائل الشهداء بحي الشيخ مقصود بحلب، بيان حول هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع، أمام مجلس عوائل الشهداء في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحيتي تل حميس وعامودا في تظاهرتين منفصلتين، تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- علق شيوخ ووجهاء عشائر عربية من الرقة على حادثة اغتيال هايس الجريان على يد مرتزقة الدفاع الوطني قبل أيام، مؤكدين أن المرتزقة سواء المدعومين تركيًّا أو من حكومة دمشق هي أدوات لتأجيج نار الفتنة في المنطقة وإفشال مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار إداريون في مؤسسات مدنية إلى أن استمرار تركيا في تطبيق العزلة على القائد عبد الله أوجلان يعني عجزها عن مواجهة فكر القائد الذي هزّ عروش الديكتاتوريات في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- ندد مثقفون بصمت حكومة إقليم جنوب كردستان إزاء هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع، وأكدوا أن مصير هذه الهجمات سيكون الهزيمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- غيّر النصر الذي حققته قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خارطة توزع مناطق الإدارة الذاتية ومناطق حكومة دمشق ومرتزقتها ما تسمى الدفاع الوطني"، فما الخريطة الجديدة بالتحديد؟(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال مايكل روبن، المسؤول السابق في البنتاغون، إن المسؤولين الأميركيين الذين يعملون في القضايا التي تتعلق بتركيا والكرد هم حديثو العهد، ويعتمدون على التضليل التركي ولا يبحثون عن صحتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي بأنه "لا يوجد شيء اسمه قضاء في تركيا، وما نشاهده من محاكمات لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي عبارة عن مسرحية قضاتها جلادون وأبطالها أشخاص تضامنوا مع مدينة تعرض فيها المدنيون لخطر الإبادة".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان بشرى علي إن زيارتهم إلى تونس جاءت لتوطيد العلاقات وتمكين العمل المشترك بين المنظمات النسائية، لافتة إلى تأثير نضال النساء على المرأة التونسية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الدكتور كاميران برواري إن الهجوم الذي يشنه الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع جاء في إطار خطة شاملة تشارك فيها الدول المتآمرة على الشعب الكردي. كما دعا قوى جنوب كردستان لاتخاذ موقف حازم إزاء هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو إن "الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هدفها تفكيك أجزاء كردستان الأربعة بشكل علني وبموافقة دولية، وكذلك تسهيل السيطرة على مناطق الموصل وكركوك".(مرفق بالصور والفيديو).

- أشاد عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي بدور الإدارة الذاتية في توحيد مكونات شمال وشرق سوريا وسد الطريق أمام الفتنة التي تحاول جهات داخلية وخارجية افتعالها، وأكد أن مرتزقة الدفاع الوطني فشلوا في خلق الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يعيش العالم حالة من الترقب لنتائج التقارب بين مصر وتركيا، خاصة بعد إعلان أنقرة نيتها إرسال وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب وزير الخارجية إلى القاهرة، لإطلاق مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم شبيبة كوباني، مسيرة بالمشاعل تنديداً بهجمات دولة احتلال التركيّة على مناطق الدفاع المشروع، من أمام مقرّ الشبيبة وسط المدينة، الساعة 20:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- حذر أحد المشرفين على قناة ري البليخ من عدم قدرة القناة على ري المحاصيل الزراعية خلال الفترة القادمة بسبب خفض كمية استجرار المياه عن طريق القناة بعد الانخفاض الكبير في مستوى بحيرة الفرات التي تتفرع القناة عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA