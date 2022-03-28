مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-3-2022

شدد أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي على ضرورة تعزيز الشراكة بين مكونات شمال وشرق سوريا، واعتبروها مساراً أساسياً من أجل ترسيخ الإدارة الذاتية وحماية المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أثّرَ خفض دولة الاحتلال التركية لمنسوب مياه نهر الفرات منذ أكثر من عام، في الحياة اليومية لملايين السوريين في العديد من القطاعات، فيما تزداد المخاوف في العام الجاري في ظل استنزاف البحيرات لكميات ضخمة من المياه. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مراسم استذكار للشهيد معصوم قرقماز "عكيد" وذلك في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

يؤكد وطنيون أن الشهيد عكيد هز كيان الدولة التركية، وأيقظ الشعب الكردي وحثه على النهوض والنضال التحرري ورسم مسار للقضية الكردية، بينما أشارت شقيقة شهيدين ومناضل معتقل، "أخوتي انضموا للكفاح والنضال لتأثرهم بنهج الشهداء وفكر الشهيد عكيد".(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي مدينة كوباني بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، مشددين على ضرورة رفع وتيرة النضال لمساندة الحزب حتى تحقيق النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

قال لقمان أحمي إن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيدفع الثمن الأكبر في حال مشاركة دولة الاحتلال التركي هجومها ضد قوات الدفاع الشعبي، وقال: "شعبنا لا يقبل مثل هذه المواقف. وظهر ذلك جلياً في التسعينيات، ورأى الجميع كيف انتفض شعبنا واتخذ موقفاً صارماً في تلك الفترة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين – الشهباء، محمد بيرم، أن دولة الاحتلال التركي تسعى في المناطق المحتلة إلى بناء مجتمع على أسس الارتزاق لتنفيذ أجنداتها، مؤكداً أنها أصبحت المربية والمعلمة الأولى للارتزاق والمرتزقة في العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في منطقة الطبقة، سطام الفرج، أن تزمُّت حكومة دمشق ذات العقلية المتحجرة يعيق أي عملية لحل الأزمة في البلاد، مشدداً على أهمية تمسك الإدارة الذاتية بلغة الحوار كونه المفتاح الوحيد لإنهاء الأزمة وإرساء السلام في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف أعضاء اتحاد مثقفي الطبقة ما تسمى "التسويات" بمسرحية هزلية وضحك على اللحى، وأكدوا أن استمرار حكومة دمشق في انتهاج هذه السياسة سيعمق الأزمة السورية ويعرقل كل مفاوضات السلام في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تستمر فعاليات اليوم الثاني من العروض المسرحية التي نظمتها حركة موزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، بمناسبة يوم المسرح العالمي، واستذكاراً للشهيد والمخرج المسرحي يكتا هركول، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

فتحت خطوة ختم موجودات مصرف "فرنسبنك" بالشّمع الأحمر الباب لخلاف محتدم بين الحكومة والمصارف اللبنانية، التي هددت بالإغلاق ما لم يُسارع إلى إنهاء الملاحقات القضائية والقانونية بحقّها. فما السيناريوات المرتقبة في القطاع المصرفي، وهل لدى الحكومة أي خطة لمنع الكارثة الجديدة؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تتجهز غرفة الصناعة في مقاطعة قامشلو لافتتاح سوقٍ مؤقت مع قدوم شهر رمضان لتوفير المواد بأسعار مناسبة، وبحسب الرئاسة المشتركة لغرفة الصناعة سينضم 20 معملاً مختلفاً إلى السوق.

ANHA