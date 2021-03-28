مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-3-2021

- ينظّم حزب سوريا المستقبل, احتفالية في منبج وناحية أحداث بالشهباء بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، مراسم استذكار القيادي في حركة حرية كردستان الشهيد (عكيد - معصوم قورقماز)، (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أحد أعضاء مجلس الشورى في قبيلة الفدعان، عبد العزيز دهام أبو عوض، المنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بواجبهم تجاه القائد عبدالله أوجلان والكشف عن وضعه الصحي، مؤكدًا أن الدولة التركية تتجاوز قوانينها من خلال الممارسات اللإنسانية التي تمارسها على أوجلان الذي يمثّل أخوة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار مشاركون في خيمة الاعتصام إلى أن المكالمة الهاتفية مع القائد عبد الله أوجلان لا تكفي، منوّهين أنّ الدولة التركية تحاول عرقلة وإيقاف الشعب وانتفاضه من أجل القائد من خلال هذه المكالمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أطلقت لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا، في 26 آذار، حملة لحث اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT على القيام بواجبها حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعت كافة الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية وشعوب المنطقة إلى المشاركة في الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قالت ونسة شاويش، وهي زوجة الشهيد علي دريج الذي استشهد في صفوف حركة الحرية إن "الشهداء هم القوة المعنوية والطليعية لجميع المجتمعات والثورات. وإن الشعوب العربية والكردية والشركسية والتركية حاربوا من أجل فكر القائد واستشهدوا. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل نضال الشهداء".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يختتم مؤتمر ستار في قامشلو فعالية خيمة الاعتصام التي أطلقها لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان المنصوبة في حديقة آري بمدينة قامشلو، الساعة 9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكرت والدة جيجك كوباني حكم الدولة التركية بالمؤبد على ابنتها، وقالت إنّه لا يحق لتركيا أن تصدر هكذا حكم على ابنتها واصفة إيّاها بالحكم الخاطئ، وناشدت كافة المنظمات الدولة المعنية بحقوق الإنسان للتدخّل ضدّ هذا الحكم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تسعى تركيا إلى السيطرة على السلطة في اليمن عبر دعم الإخوان المسلمين ممثلًا بحركة الإصلاح، وذلك من أجل السيطرة على طرق النقل البحرية، وخصوصًا باب المندب ومحاصرة الخليج العربي والتغلغل أكثر في أفريقيا، مستفيدة من أكبر قواعدها في الخارج والموجودة في الصومال. (مرفق بالصور).

العالم

- قالت تقارير أنّ داعش لا زال قادراً على شن هجمات وذلك على الرغم من هزيمته قبل عامين على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما تعرّضت تركيا إلى موجة كبيرة من الانتقادات الدولية على خلفية انسحابها من الاتفاقية الدولية لحماية المرأة. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظّم شبيبة البيت الإيزيدي في حلب، تظاهرة بالمشاعل، تنديداً بالهجمات على شنكال، ف الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تستمر فعاليات مهرجان الشهيد يكتا هركول المسرحي تحت شعار "صرخة واشوكاني" على خشبة مسرح محمد شيخو بمدينة قامشلو، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تفتتح عيادات الشّعب في مدينة قامشلو من قبل مؤسّسات المجتمع المدني بمراسم افتتاحية، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تحتفل الطائفة الكلدانية بأحد الشّعانين وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة)، في كنيسة الكلدان بقامشلو، الساعة 9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- خفّف مشفى القلب والعين أعباء كبيرة عن كاهل المواطنين في شمال وشرق سوريا، فيما تتحضّر إدارة المشفى لإكمال كادرها الطبي، لتتمكن من إجراء عمليات القلب متى استدعت الحاجة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب مزارعو مناطق شمال وشرق سوريا، عن أملهم بموسم جيد نتيجة هطول الأمطار الأخيرة، بعد تأخّر أثّرت تبعاته على المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA