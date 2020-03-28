مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

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-إن الحداثة الرأسمالية مسؤولة اليوم عن كل المشاكل التي يشهدها العالم، فهي من أوصلت المرأة إلى حالتها التي تعيشها الآن، وهي المسؤولة عن الفقر والبطالة وتدمير الأرض وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تصاعد الغازات السامة من مصانعها.

المجتمع والحياة

الخياط شورش شيخ داود من قرية قرماني، يقوم بخياطة وتجهيز الكمامات, وتوزيعها مجانا على أهالي قريته في مبادرة إنسانية قلّ نظيرها، وذلك بسبب نقص الكمامات وارتفاع أسعارها. (مرفق بالصور والفيديو).

كلفت خلية الأزمة في مقاطعة الشهباء مجموعات من المدنيين في قرى المقاطعة بإقامة حواجز لمنع مرور السيارات والأشخاص الغرباء إلى مناطقهم، وذلك تحسبا لدخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا إلى المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA