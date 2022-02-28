مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-2-2022

- يلقي حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي محاضرة بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو)

- يخرج أهالي مقاطعة الجزيرة في مسيرة مركزية منددة بسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وذلك في ناحية تربه سبيه، الساعة الـ11:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي الحسكة جثامين 3 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية وهم جميل عايد الهشيم, تيسير أحمد الخلف، هشام خلف الحسين في مزار ناحية الشدادي الساعة 10:00( مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار "من أجل بيئة نظيفة وصحية" وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة تنظم لجنة البلديات والبيئة "مكتب المرأة" حملة نظافة عامة في مدينة الحسكة، الساعة 09:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

وهب جلّ حياته لنضال شعبه وقضيته، عرف بإخلاصه وتفانيه، اعتقلته الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أنه أصرّ على مواصلة النضال دون كلل أو ملل، إنه الشخصية الوطنية كوري حاجي محي. ( مرفق بالصور والفيديو).

يداوم مرتزقة الاحتلال التركي على ارتكاب الجرائم بحق أهالي عفرين المتبقين فيها، فقد اختطفت الاستخبارات التركية ومرتزقتها خلال خمسة أيام 5 مواطنين بينهم إمام جامع، وقطعوا أكثر من700 شجرة زيتون معمرة بغية التحطيب والتجارة بها. ( مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مهجّرات من عفرين أن السياسات التي تتبعها حكومة دمشق وحصارها الخانق يهدف إلى إضعاف روح المقاومة لديهن، وشددن على اتباع نهج المقاومة وعدم الاستسلام أو الخروج من أرضهن، قائلات "سنقاوم لأن مقاومتنا هي كرامتنا". ( مرفق بالصور والفيديو).

أرجع أهالي قرية السويد التابعة لناحية عين عيسى سبب عدم عودتهم إلى منازلهم إلى استمرار القصف التركي واستهدافهم بشكل مباشر، وطالبوا الضامن الروسي والمجتمع الدولي بردع دولة الاحتلال التركي، وضمان عودتهم إلى منازلهم. ( مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

تسعى تركيا من خلال اللقاءات المتكررة التي تجريها مع الأطراف السياسية في العراق، سواء مع السنّة أو الكرد للسيطرة على المشهد السياسي العراقي، ويرى الباحث السياسي والاقتصادي العراقي نبيل جبار العلي، أن الحلبوسي تجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة له بلقائه أردوغان، وأكد أن الاجتماع يحمل في طياته مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية. ( مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- تختتم اليوم فعاليات معرض الفن التشكيلي الثالث في مدينة كوباني بعد استمراره لثلاثة أيام متتالية. ( مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

لا تزال مبادرة العدالة الدولية للكرد لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب" تؤتي ثمارها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال وشرق سوريا، إذ تؤكد أمهات الكريلا أن حزب العمال الكردستاني صاحب قضية مشروعة، ويناضل لتحقيق الحرية للشعوب المضطهدة. ( مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يعاني أهالي ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة من داعش مجدداً، وذلك من خلال ما تقدِم عليه المنظمات التي تخدم مخيم الهول الذي يضم أسر مرتزقة داعش، بتفريغ حمولات آليات القمامة من المخيم في غير أماكنها المخصصة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA