مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-12-2021

ـ لليوم الـ85 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل الاجتماع السنوي في مدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 37 شهيداً من شهري تشرين الثاني، وكانون الأول، استشهدوا في اماكن وأعوام متفرقة، وذلك في صالة السياحي بالناحية، في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً.( مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مدينة الحسكة، وناحية تل تمر في مظاهرات منفصلة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي "زركان، وتل تمر، وكوباني"، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مركز الإعلام العام لقوى الأمن الداخلي أن معظم المواد المخدرة التي تدخل إلى شمال وشرق سوريا قادمة من المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وشدد على ضرورة تكاتف الشعب مع قوى الأمن للحد من الآفات المنافية لقيم المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مواطنون من مقاطعة قامشلو أن الاحتلال التركي لن يتمكن من كسر إرادتهم وعزيمتهم وإنهاء مشروعهم الديمقراطي من خلال هجماته الجبانة على شمال وشرق سوريا، وسيتصدون لكافة الهجمات بكامل إرادتهم وقوتهم، ولفتوا إلى تزامن الهجوم التركي على كوباني مع إلقاء قوات سوريا الديمقراطية القبض على أحد أخطر أمراء داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

لحماية تراث وثقافة عفرين، تعمل وحدات حماية الشعب والمرأة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب على إنشاء حديقة "أطفال شهداء عفرين" تضم مجسماً لقلعة النبي هوري والجسر الروماني. (مرفق بالصور والفيديو).

رغم تجاوزهما سنّ الستين، إلا أنهم بإرادتهما المستمدة من مقاومة حركة حرية كردستان، يواصلان نضالهما وكفاحهما في وجه كافة الهجمات والسياسات التي تتعرض لها المنطقة منذ بداية انطلاق شرارة ثورة شمال وشرق سوريا، ومن أجل حماية ما حققته الثورة من إنجازات ومكتسبات لكافة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي حي الشيخ مقصود بحلب عن تضامنهم مع أمهات الشهداء في اعتصامهن، منددين بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يخدم مصالح المحتل التركي بدلاً من خدمة مصالح الشعب، وأكدوا أن إغلاق المعابر لن يؤثر على المقاومة بوجه نهج الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد رياض درار أن حلول عام 2021 كانت تبحث عن مقاربات اقتصادية، وأشار إلى أن الوضع في مناطق ما تسمى (خفض التصعيد) تنتظر الاتفاقات الروسية – التركية ومشكلة هذه المناطق هي في القوى المتحكمة فيها، وأوضح أن الجنوب لم يكن فيه قوى سياسية متماسكة، كما انتقد دمشق لتمسكها بذهنيتها السابقة وطالب "المعارضة" بتغيير نهجها، وقال إن الضغط الروسي – التركي على شمال وشرق سوريا لن يفلح. (مرفق بالصور).

كردستان

مضت 10 سنوات على مجزرة روبوسكي التي ارتكبها الاحتلال التركي. وحتى الآن لم تتم محاسبة الفاعلين، بل تتم مواصلة ارتكاب المجازر حتى يومنا هذا، وآخر هذه المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي كان في مدينة كوباني. وبخصوص المجزرة المرتكبة بحق الكرد تحدث فرهاد انجو وقال :"يجب تشكيل قوة حماية عاجلاً".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تقدم فرقة جلادت بدرخان المسرحية عرضا مسرحيا بعنوان المنسيات، برعاية هيئة التربية والتعليم في الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة، وذلك في مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أكد الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، بأنهم سائرون على خطا شهدائهم والانتقام لهم، وقال بأن "تركيا إن كانت تمتلك الطائرات والصواريخ فنحن نملك الإرادة والعزيمة، ومع كل شهيد يزداد غضبنا ونتقدم للأمام وتزداد وتيرة نضالنا وعزيمتنا ضد الاحتلال والخونة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA