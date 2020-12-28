مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-تصل المسيرة الراجلة التي اطلقتها حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة في شمال وشرق سوريا، إلى ناحية جل آغا، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وتحرُّكات حزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع اتحاد اعلام الحر ندوة حوارية حول آخر مستجدات كوفيد 19 بالمنطقة ودور الاعلام في توعية المجتمع وآلية التنسيق بين الوسائل الإعلامية والهلال الأحمر الكردي لمواجهة مخاطر الوباء و ذلك في قاعة مشفى القلب والعيون في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي مؤسسة المرأة المسلمة التابعة لمؤتمر المجتمع الإسلام الديمقراطي بيانا إلى الرأي العام بخصوص اعتقال البرلمانية ليلى كوفن وذلك في اكاديمية المجتمع الديمقراطي، الساعة 11:00، وفي نفس السياق يدلي كل من مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، والنساء في ناحية الهول ببيان إلى الرأي العام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

-صعّدت المرأة حراكها التنظيمي والسياسي والاجتماعي عبر عقد مؤتمرات وكونفرانسات لتقوية هيكلية التنظيم وتطويرها، وكانت الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة من الأولويات في سبيل حماية المرأة وتوعيتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أكّدت عضوة لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني، دريا رمضان أنّ الدولة التركية تخشى نضال المرأة الحرّة، وذلك تعقيباً على اعتقال السلطات التركية للمناضلة ليلى كوفن. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-أقرّ البرلمان السوري مشروع قانون الموازنة لعام 2021، وسط استياء شعبي من تصاعد الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة عن توفير أبسط متطلّبات المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-انتقدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات لميس عبدالله، الصّمت الروسي حيال هجمات دولة الاحتلال التركية على ناحية عين عيسى، مطالبةً المجتمع الدولي في الوقت نفسه عدم التزام الصّمت في وجه انتهاكات تركيا وهجماتها على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال أهالي عفرين إنّ اتفاقيّة شنكال توجد فيها يد ثالثة إلى جانب حكومتي بغداد وهولير، وهي يد الاحتلال التّركيّ الذي يهدف إلى محو الشّعب الكرديّ، مؤكّدين بأنّ هذ الاتفاقية لا تمثّل إرادة الشّعب الإيزيديّ، وأنّها ستفشل بمقاومة الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدانت نساء كرديات الهجوم الأخير لـ PDK على نقاط الكريلا في منطقة آمديا جنوب كردستان، وقلن إنّ ما جرى معيب وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني العمل لخدمة الشعب الكردي وليس لأعدائه. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أدان المشاركون في المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة تحركات الديمقراطي الكردستاني الأخيرة وهجومه على قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان، داعين الشبيبة في عموم كردستان إلى ضرورة التكاتف في وجه السياسات والممارسات الحزبية الضيقة التي لا تصب في مصلحة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-استطاع فريق الاستجابة الأولية في الرقة، تحقيق العديد من الإنجازات، إلى جانب انتشال المزيد من الجثث في المقابر الجماعة لمرتزقة داعش، بينما كان له دوراً كبيراً في التدخّل الفوري في حالات الطوارئ. (مرفق بالصور والفيديو).

-يجدّد أهالي عفرين المهجّرون من ديارهم، أمانيهم بالعام الجديد من خلال تزيين أشجار الميلاد، آملين بالعودة إلى عفرين بقولهم: "في كل عام يكبر أملنا بالعودة إلى ديارنا".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA