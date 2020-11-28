مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تساءل مُهجّرو عفرين عن الوطنية التي يدّعيها المجلس الوطني الكردي، وبيّنوا: "ألم تروا مزارات الشهداء التي دمرها مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين؟، لماذا تضعون أيديكم في أيدي قتلة شعبكم، وتزورون مقابر قتلة هفرين خلف؟". (مرفق بالصور والفيديو).

-شدّد أهالي ناحية الدشيشة بمنطقة الشدّادي على ضرورة مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته على الأراضي السورية وإجباره على التراجع , مؤكّدين أنّ تركيا تسعى جاهدة لإعادة هيمنتها العثمانيّة على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي عفرين المهجّرين بأنّ صمت ممثّلي المجلس الوطنيّ الكرديّ في المناطق المحتلة عن الجرائم المرتكبة سيجعلهم شركاء في الجريمة، مؤكّدين بأنّ التّرحم على قتلة الشّهيدة هفرين أمر مُشين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"أيتها الشهيدة الخالدة، نحن النساء في وطنك كبرنا على نهج مقاومتكِ ووعيكٍ وعلمكِ، لقد علمتِنا من أجل أن نعيش، يجب أن نقاوم وأن نتسلح بالعلم والمعرفة، وننهل من فكر القائد عبد الله أوجلان ومقاومة الشهداء"، بهذه الكلمات خاطبت خالتها الشهيدة شيلان كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-لفت مواطنون إلى أن أي مؤامرة ضد شنكال ستلقي بظلالها على روج آفا، وأوضحوا أن المستهدف من اتفاق هولير- بغداد هو نظام الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال الباحث والمحلل السياسي، أنور التميمي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود بلاده إلى العزلة، وأكد أن أردوغان سجّل حضور "مشاغب" في ملفات النفط والممرات الاستراتيجية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-رأى في الفن التشكيلي رسالة إنسانية واجتماعية وجمالية، لذلك عمل الفنان محمد شاهين على ممارسة النحت من أجل ترسيخ الثقافة والفلكلور الكردي في الأذهان، ولسد الطريق أمام الذين يحاولون محو تاريخ كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يفرش علي حسام (بَسطته) الصغيرة كلَّ يوم على أحد مداخل شوارع مدينة قامشلو وهي مؤلفة من كرسي وحقيبة صغيرة يوجد ضمنها المئات من مختلف أنواع السُّبُحات(المسابيح)، والتي تُعد مصدر قوته الرئيسي، ، ويعشق مهنته، ويقول إن السبحة ليست أداة للتسلية فقط. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA