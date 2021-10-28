مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-10-2021

-يتوافد أهالي قامشلو وأعضاء بلديات الشعب من مدن وبلدات مقاطعة قامشلو إلى خيمة الاعتصام في يومها الـ24. (مرفق بالصور والفيديو).

-تخرج جامعة كوباني خلال احتفالية تقيمها في صالة الفرات بمدينة كوباني أول دفعة من الطلبة بعد إتمامهم الدراسة لأربعة سنوات الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحية الدرباسيه التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا في مظاهرة، منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ومطالبة بالحظر الجوي على المنطقة، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ستعمل مجموعة من المطوعين في شمال وشرق سوريا، ضمن اطار مبادرة '"الجدائل الخضراء" بجمع البذور من اشجار جبال كزوان غربي مدينة الحسكة، وتجهيزها للزراعة في مناطق اخرى استكمالا لمبادرتهم لزراعة ٤ ملاين شجرة في المنطقة، الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يلقي مجلس مخيم واشو كاني بياناً الى الرأي العام، بصدد تحويل دولة الاحتلال التركي، المناطق التي احتلتها الى مراكز لإنعاش مرتزقة داعش من جديد، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت أمهات السلام من الأحزاب السياسية الكردستانية الخروج من صمتهم حيال رفض الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما، وأكدن أنهن سيواصلن الاعتصام حتى تحقيق رسالتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

قال إيراسمو بالازوتو، الذي وضعَ هجمات الدولة التركية المحتلة بالأسلحة الكيماوية على باشور كردستان على جدول أعمال البرلمان الإيطالي، يجب أن تمنع إيطاليا هجمات الدولة التركية هذه، باعتبارها عضوة في الناتو. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة دعمهم للمقاتلين الذي حرروا الرقة وأجزاء من العراق من داعش، لافتين أن من يتعرضون للقصف الكيماوي من قبل تركيا هم حرروا الرقة من داعش وبطلب من أهلها. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الكاتب الصحفي، محسن عوض الله، أن علاقة داعش والنصرة بأردوغان باتت واضحة للجميع، وأن تركيا تضم جهاديين وجماعات متطرفة من أنحاء العالم، وذلك تعقيباً على مقتل اثنين من كبار المرتزقة بضربات جوية استهدفتهم في المناطق المحتلة من قبل تركيا في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور).

-أكد الإداري في أكاديمية الشهيدة أمكيهان جوي في كوباني سليمان سليمان بأن تركيا ستكون أمام حروب وأزمات أكبر من التي حصلت في سوريا إذا لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وحل القضية الكردية في تركيا، وقال بأن على الشعب التركي الضغط على أردوغان من أجل تغيير سياسته لعدم جر الدولة التركية إلى الحروب. (مرفق بالصور والفيديو).

ذكر مواطنو قامشلو أن صمت حكومة دمشق على هجمات الدولة التركية المحتلة يجعل منها حليفةً لهذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

خلال هجومها المتواصل على جنوب كردستان منذ أكثر من 6 أشهر استخدمت الدولة التركية المحتلة الأسلحة الكيماوية مئات المرات وقطعت عشرات ألاف من الأشجار الحراجية (رئة الطبيعة)، وبالرغم من هذا السجل السيء تحضر قمة لحماية المناخ بدون حياء. (مرفق بالصور).

حوار

-قالت إلهام أحمد بأن لا أحد لديه الحق في اخبار شعبنا لماذا لا يدافعون عن انفسهم ضد المحلتين". وعندما يقع هجوم هذا المجتمع سينضم بطبيعة الحال إلى المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

تتزايد ردود الأفعال حيال هجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني، إذ طالب عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا كيلو عيسى، بالنزول إلى الساحات بروح مقاومة يوم التضامن العالمي مع كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

رحب ابراهيم القفطان بدعوة الرئيس المشترك للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني جميل بايك للمصالحة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية، مؤكداً أن اتفاقاً بين الجانبين سيكون مفتاح حل الأزمة السورية وإنهاء الاحتلال التركي. (مرفق بالصور).

العالم

-بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات في لبنان، لم يعد المواطن الفقير أو حتى المتوسط الحال، قادرًا على التنقل والذهاب إلى عمله أو مدرسته أو جامعته، في ظل عدم قدرته على ملء خزان سيارته بالوقود، لذلك لم يعد أمامه سوى الاعتماد على "توك توك" التاكسي، أو الدراجة النارية كوسيلة نقل، وذلك إما بامتلاك واحدة أو بديلًا عن سيارة الأجرة. (مرفق بالصور).

كردستان

أكد الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي، لقمان أحمي، أن الأفعال التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي مدانة وفق المقاييس والقيم الكردية والكردستانية، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم المتعاونين مع الأعداء وسينعتهم بأبشع الصفات. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

يدلي مجلس شباب حزب سوريا المستقبل بمنطقة المنصور في الرقة ببيان للرأي العام تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني والانتهاكات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA